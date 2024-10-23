甄嬛傳看太多？穿囚衣戴枷鎖　內地推「發配邊疆」沉浸式旅行團

除了《後宮甄嬛傳》，還有許多歷史劇中，常會聽到皇帝下令「流放寧古塔」，其過程之艱辛，非常人能體會。



不過近日這樣的願望也許能被滿足，黑龍江牡丹江鏡泊湖旅遊集團宣布，將在今（2024）年冬天，推出「流放寧古塔」沉浸式旅遊項目，還原《甄嬛傳》中的場景，滿足旅客對穿囚衣、戴枷鎖的興趣。

許多歷史劇中，常會聽到皇帝下令「流放寧古塔」。（《後宮甄嬛傳》劇照）

許多歷史劇中，常會聽到皇帝下令「流放寧古塔」。（《後宮甄嬛傳》劇照）

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綜合陸媒報道，由於遼寧本溪「當野人」、山東臨沂「攻打縣城」相繼推出沉浸式旅遊取得不錯成績後，黑龍江的鏡泊湖景區也宣布將在園區內重現類似《甄嬛傳》的場景，重建充滿時代感的寧古塔古城。

而位於嚴寒之地的寧古塔也是清朝的流放地，舊址在海林市長汀鎮，新城則在寧安市寧安鎮，與鏡泊湖景區相距不遠。

消息曝光後，也吸引大量網友討論，不少人紛紛表示想穿囚衣、戴枷鎖體驗流放的感覺，還有人建議可以有囚車體驗。

另外也有網友建議可以增設衙役或是土匪等角色增加臨場真實感。為講求逼真，飲食也應符合流放背景，將現代美食替換成簡單的冷食。

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對於「流放寧古塔」旅遊項目，牡丹江旅遊集團指出，該項目預計在12月登場，不過確切日期仍待定，旅客可以11月再諮詢或留意官方公告。

至於是否會讓遊客體驗穿囚衣枷鎖，目前也在籌備中，詳情仍不對外公開。

鏡泊湖景區則回應，通常冬天降雪量大，12月開始積雪逐漸穩定，最寒冷、湖面結冰最厚時則要等到1月。

牡丹江市文化旅遊局也稱，該項目是由鏡泊湖旅遊集團負責，他們目前沒有更多具體的訊息分享。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】