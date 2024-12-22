吃宵夜突腦出血昏迷8個月　廣東網紅患「旋風殺手」病逝終年45歲

廣東汕尾45歲網紅麥友煊，今年4月吃宵夜時突然昏迷，被診斷出腦出血、主動脈夾層、高血壓等，醫生一度發出病危通知書。家屬透露，麥友煊於12月20日因病逝世。



半年前，麥友煊的母親曾通過籌款平台發文向社會求助，文章稱4月13日凌晨，麥友煊吃宵夜突發意外昏迷不醒，診斷為腦出血送院治療。

6月15日，因查出麥友煊患有主動脈夾層、高血壓病3級、重症肺炎等症狀，醫生發出病危通知書。

據介紹，麥友煊在社交媒體上擁有幾萬粉絲，經常分享自己唱歌的影片。

麥友煊的母親曾通過籌款平台發文向社會求助。（微博）

家屬一直在網上更新麥友煊的情況。（微博）

麥友煊在社交媒體上擁有幾萬粉絲，經常分享自己唱歌的影片。（影片截圖）

主動脈是全身最粗的動脈血管，主動脈夾層是指主動脈腔內的血液從主動脈內膜撕裂處進入主動脈中膜，使中膜分離，沿長軸方向擴展形成真假兩腔分離狀態。

主動脈夾層是血管外科最為危急、複雜的疾病，號稱「旋風殺手」，若不及時接受有效治療，夾層破裂機會非常大。

麥友煊在社交媒體上擁有幾萬粉絲，經常分享自己唱歌的影片。（影片截圖）

《羊城晚報》報道，湖南岳陽市中心醫院心血管外科主任徐棟介紹，很多主動脈夾層患者在平時並無特殊症狀，急性發作的患者常表現為突然的劇烈胸痛、腹痛、背痛，一個非常重要的症狀為「撕裂樣」疼痛。

徐棟提醒，天氣寒冷，心血管疾病也進入高發期。比如「三高」人群、肥胖、吸煙、主動脈狹窄的人，一旦出現持續性的劇烈胸痛、背痛等，便要接受主動脈增強CT檢查和心臟超聲波檢查，提前發現心血管系統可能存在的問題，早發現、早治療。