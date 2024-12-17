95後網紅女獸醫感染布魯氏菌病　此病人畜共患容易誤診？

12月16日，寧夏固原市95後百萬粉絲女獸醫白婳拍片稱自己感染布魯氏菌病，目前正在住院治療。

布魯氏菌病是人獸共患性疾病，人類主要通過接觸受感染的動物或其食物製品而感染，即使治療痊癒後仍可能復發。



白婳拍片稱，「從3月份發現，一直（治療）到現在。可能是因為個人身體原因，反反覆覆發作，已經是第三次住院了，會好好配合醫生治療，早日與大家見面」。

白婳拍片稱自己感染布魯氏菌病，目前正在住院治療。（影片截圖）

白婳在西海固山區成長，村民以牛羊養殖為主要收入來源。然而，他們大多缺乏專業養殖技術，偏遠地區也缺乏獸醫，面對奄奄一息的病牛，村民往往束手無策，損失巨大。

2012年，白婳家中有7頭牛病死，父母大受打擊，「要是家裏有獸醫，牛完全可以救活」，她便下定決心修讀獸醫。2015年，白婳從固原市職業技術學校畜牧獸醫專業畢業，在大型養牛場上過班。2017年，白婳回到固原市原州區，經營一間鄉村獸醫服務站。

粉色大褂、粉色手套、粉色藥箱、粉色連聽診器，白婳總是以此形象出現在牛棚羊圈。最初出診時，白婳總是被質疑「你會不會看？」，但漸漸地，白婳的技術獲得養殖戶們的認可和信任，「這個女娃本事大，把牛娃當事兒，手藝高低不在年齡」。

白婳總是以全身粉紅色的形象出現在牛棚羊圈。（九派新聞）

白婳看起來瘦弱，但力氣頗大，初生小牛有7、80斤重，她可以一把抱起來掛欄桿上控水，為母牛做剖腹產手術，麻醉、綁繩、備皮、開刀、縫合，一套流程沉著冷靜。

2023年年底，白婳在網上爆紅，對於有網民質疑她的裝扮，她表示「我想讓更多青年通過我了解這一職業，當獸醫也可以打扮得乾淨漂亮，也可以很有意思，期盼更多人加入這個群體」。

布魯氏菌病

布魯氏菌病是由布魯氏桿菌屬引致的傳染病，是人獸共患性疾病。布魯氏桿菌可引起牛、羊、豬等動物感染，人體主要通過接觸受感染的動物或其食物製品而感染。

1985年，世界衛生組織將布魯氏菌屬分為6個種，20種生物型，臨床上引起人體感染的主要是羊種布魯氏菌，其致病力也是最強。

患者會有長期發熱、多汗、頭痛、遊走性關節痛、神經痛、睪丸炎、肝脾及淋巴結腫大等症狀，若不接受規範有效的治療，還可能會出現骨關節、神經系統、心血管系統、泌尿生殖系統損害等併發症。

因工作需要而接觸到受感染的動物或動物組織的人士，如屠房員工、肉類加工員工、獸醫和實驗室工作人員等，感染布魯氏菌病的風險相對較高。