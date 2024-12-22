王楚欽看病遭醫生洩露私隱兼索要簽名　醫院致歉稱已依規處理

內媒《九派新聞》報道，有網民稱中國乒乓球運動員王楚欽遭醫生洩露私隱，包括心電圖。該醫生現場索要簽名照，事後還對王楚欽的身體檢查事項進行炫耀。涉事醫院回應稱，已依法依規處理此事，對造成的不良影響表示歉意。



王楚欽（左）和孫穎莎（右）在巴黎奧運後首度合作出戰混雙。（新華社）

8月9日，在巴黎奧運會乒乓球男團金牌賽中，中國隊戰勝瑞典隊，獲得冠軍。中國隊選手王楚欽、馬龍、樊振東（從左至右）在頒獎儀式上。（新華社）

據報道，2024賽季乒超聯賽第一階段比賽於2024年12月12日至16日在湖南長沙進行，在12月14日的比賽中，王楚欽選擇了輪休，並未出現在賽場上‌。

有網傳截圖稱，王楚欽去了長沙某醫院看病，醫生不僅現場要求籤名照和簽名球拍，事後還曝光了患者的隱私，包括心電圖等。

網傳影片顯示王楚欽身體不適。（影片截圖）

王楚欽看病遭醫生洩露私隱兼索要簽名。（影片截圖）

12月21日，《潮新聞》報道，涉事醫院總值班室工作人員回應此事稱，醫院已經對此事依法依規進行了處理，對此事造成的不良影響表示歉意。

據《中新網》報道，北京宜度律師事務所律師楊晨律師表示，涉嫌洩露患者私隱首先需要承擔民事侵權責任，根據《民法典》規定，「醫療機構及其醫務人員應當對患者的隱私和個人信息保密。洩露患者的隱私和個人信息，或者未經患者同意公開其病歷資料的，應當承擔侵權責任。」其次，根據《治安管理處罰法》，可能會承擔行政責任。最後，也可能涉及到刑事責任，散布的病人隱私中包含個人的身份信息等隱私，達到一定數量，則可能構成侵犯公民個人信息罪。