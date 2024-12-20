全紅嬋「帶挈全家」惹議　哥哥變300萬抖音網紅　母親受訪揭苦況

中國跳水名將全紅嬋在2024年巴黎奧運會上兩次奪冠，此後她在廣東湛江的老家成為熱門打卡地，被認為以一己之力帶動全村經濟。近日，《鳳凰週刊》以《被流量改變的全紅嬋一家》為題，訪問了全紅嬋的家人。



據《鳳凰周刊》19日報道，現年17歲的全紅嬋在巴黎奧運表現亮眼，令她在陸網上聲量持續走高，頻頻登上熱搜，有不少網友誤會她的家人已過上風光的生活。事實上，全紅嬋一家生活品質雖然有所改善，但並沒有大家想像得那麼誇張，且因為全紅嬋帶來的打卡經濟，也令全家人頗受打擾。

隨著全紅嬋的走紅，她廣東湛江的老家成為遊客打卡地。（微博圖片）

爸爸同枱吃飯也被批「蹭女兒流量」 點圖放大看看全洪嬋母親馮玲妹的受訪內容：

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例如，全洪嬋的母親馮玲妹在提到自己被誤會「風光」時一度哽咽，表示她身體一直不好，患有多種疾病需要長期服藥，但面對源源不斷的粉絲上門，她都會盡量滿足大家的要求，還曾因粉絲拉她拍照致其頭暈摔倒。她最大的願望，就是在鄉下蓋一棟樓房，讓每個孩子都有一間房住，但至今還難以實現。

全紅嬋成名後，有人說全紅嬋的父親全文茂蹭女兒的流量，甚至說他不能跟她坐在一起吃飯。對此，全父反問：

我自己的女兒我還用蹭嗎？

並笑稱「嘴巴長在人家的身上，愛怎麼說就怎麼說」，表示做好自己，問心無愧就好。

作為抖音網紅的哥哥全進華也受到不少質疑。他在抖音上擁有300多萬粉絲，有人質疑他利用妹妹的名氣賣貨，還有MCN公司向他拋出幾千萬、上億人民幣的簽約金：

對我一個22歲的人來說，誘惑還蠻大的。

全進華坦言，這一年生活品質確實有很大變化。雖然很多人以為家裡很有錢，住別墅，開豪車，但其實他們一如往常在農村當助農電商。

全紅嬋的哥哥全進華在抖音上已有逾330萬粉絲，更有公司向他拋出上億人民幣的簽約金。（抖音截圖）

帶貨吸金惹批評 點圖放大看更多全進華的抖音內容：

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全紅嬋媽媽說，自己被車撞過，斷了5條肋骨，心臟也不好，還有紅斑狼瘡，但不敢告訴女兒具體是什麼病，東京奧運會那年她拿冠軍後，哥哥才告訴全紅嬋。媽媽說全紅嬋在東京奧運後3年沒回家，過年還是家人赴京團圓，但自己不敢問她何時回家，怕她想家，因為：

現在是國家的女兒了，聽國家安排。

報道指全紅嬋的弟弟妹妹也擁有跳水天賦，但因姐姐的光環而備受壓力。15歲的妹妹全紅桃目前在湛江市體育運動學校擔任跳水隊教練助教，13歲的弟弟全進鵬仍在體校進行跳水訓練，常被他人評價「不如姐姐全紅嬋」。對此，全紅嬋父親表示，會尊重孩子們的意見，全紅嬋母親則表示跳水太辛苦了，這兩個孩子還在長身體，不希望他們也因為跳水受傷。

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全紅嬋分享與TFBOYS隊長王俊凱在北京環球影城逛鬼屋的影片。（微博影片截圖）

全紅嬋全程緊拉王俊凱衣角「差點把他衣服脫下」（點圖放大瀏覽）：

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