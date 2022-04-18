崔健首場網上Live逾4千萬人觀看　搖滾教父一改與歌迷互動習慣

以《花房姑娘》、《一無所有》等膾炙人口的歌曲在兩岸三地樂壇走紅的「中國搖滾教父」崔健15日晚間在微信視頻上舉辦首場個人演唱會。綜合陸媒報導，崔健舉辦首場微信視頻號線上演唱會「繼續撒點野」，直播間數據顯示共有3842.1萬人「看過」，熱度達到472萬。散播情懷，也收穫了流量。



受到疫情影響，許多實體演唱會因防疫難以成行，網路演唱會成為目前主要形式。崔健在演唱會過程中談及線上演出感受，他表示，因為沒有觀眾在現場，只能看到工作人員，缺少與觀眾的互動，這場線上演唱會更加「理性」。

另一方面，網上演唱會形式也改變著表演者的互動習慣。比如線上演唱會通常會有「彈幕」互動，此前崔健曾表示不喜歡彈幕，但網路演唱會上，他逐漸改變態度，並希望觀眾盡情發彈幕交流。

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崔健走紅於1980年代，其代表作《花房姑娘》、《假行僧》、《不是我不明白》等在三十年間被廣泛傳唱。1986年，崔健在工人體育館首唱《一無所有》，將搖滾樂帶向主流。此外，他也嘗試參與編劇並執導電影《藍色骨頭》。

事實上，線上演唱會正在形成市場。TME、網易雲、摩登天空、抖音等平台均線上現場音樂演出方面有所布局。

據艾瑞諮詢《2021年中國線上現場音樂演出產業研究報告》援引Cnnic數據顯示，2020年3月網絡直播用戶中，觀看演唱會直播的用戶快速攀升至1.5億，相比半年前增長近30%。用戶付費行為中，購買線上音樂演出門票的比例達到50%。

去年，美演唱組合「西城男孩」（westlife）在微信視頻號「所愛越山海」演唱會，觀看人次達到2700萬。2021年12月31日，五月天跨年演唱會，收穫了1400萬觀看人次。

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