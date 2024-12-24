受遺體防腐整容師博主影響　浙江女高分入殯葬專業稱好就業

本港電影《破‧地獄》屢破紀錄，引起大眾對殯儀業的興趣，內地殯儀行業近年亦吸引不少青年人入行。《中國青年報》報道，一名來自浙江的女子以601分的高考成績報讀中國殯葬行業首個職業本科專業，她自稱受到一名職業為防腐整容師的博主的影響，且認為該專業前景較好。



港產電影《破‧地獄》劇照。

北京民政職業大學生命文化學院殯葬專業學生正在上實訓課。（北京民政職業大學）

據報道，2024年6月，中國教育部宣布開設包括現代殯葬管理在內的5個職業本科專業，中國首個殯葬領域的本科專業正式設立。據介紹，民政職業大學曾展開調研，結果顯示大多數殯葬服務單位都表示「缺乏相關專業人才」。

來自浙江金華的陳雪彤便是殯葬行業首個職業本科專業的學生之一。她表示，對殯葬行業的了解來自網絡博主的影片，一個詼諧幽默的防腐整容師博主，改變了她原本對殯葬行業比較「嚴肅」的印象。而就業前景也是她考慮的因素之一，陳雪彤與家人一致認為殯葬專業的就業前景比較廣。

衛詩雅與金燕玲的溫馨場面。（《破‧地獄》劇照）

事件引發網民熱議，不少人亦看好殯葬行業的前景：「因為不容易失業啊」「老齡化社會了，這也算銀髮經濟的一部份」「聽起來就是競爭不大待遇不錯，還不容易失業的鐵飯碗。」

也有網民猜測，陳雪彤所提及的博主可能是00後入殮師「湯木檀澤」。據《新華日報》此前報道，博主湯木在江蘇鹽城一家殯葬服務公司工作，擅長用冷幽默的方式講述自己的工作日常。

湯木發佈的影片。（影片截圖）

湯木發佈的影片。（新華日報）

據介紹，湯木表示，自己只是想簡單地分享工作日常，讓大家對真實的殯葬行業多一點了解，至於大家能獲得什麼，就看自身需求了。