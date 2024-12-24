可可西里網紅狼之一慘遭貨車壓死　或因長期被投餵喪失警惕

《上游新聞》報道，12月23日，有網民發帖稱可可西里網紅狼遭一輛大貨車不慎壓死。三江源國家公園管理局職員證實，等待遊客投餵的其中一隻狼被壓死。



該職員呼籲不要向野生動物投餵食物，會導致牠們失去自主覓食的本領，而且降低對車輛的警惕。



可可西里等待遊客投餵的其中一隻狼被壓死。（上游新聞）

可可西里等待遊客投餵的其中一隻狼被壓死。（上游新聞）

12月23日，有網民發帖稱，可可西里網紅狼遭一輛大貨車不慎壓死。據其介紹，事發於23日下午，目擊者稱在公路上見到一隻狼躺在大貨車車底下，尚有微弱呼吸。目擊者報警後，救助站工作人員來到事故現場，表示受傷的狼已經死亡。

據此前報道，隨著穿越可可西里109國道的遊客增多，可可西里的「孤狼」向人類乞討食物，引過路司機、遊客投餵逐漸變成「胖狼」。有路過司機表示，去年只有一條很瘦的狼，隨著投餵的人變多，來乞食的狼也愈來愈多了。

可可西里野狼獲遊客投餵變「胖狼」。

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《上游新聞》報道，三江源國家公園管理局職員介紹，不確定遭壓死的是不是最初被大眾熟識的那隻狼。該職員表示，因遊客長期投餵，狼不自己去覓食，而是等待路過的車投餵。事發時司機已經及時剎車，但已經剎不住了。

該職員還呼籲，遊客們不要再給野生動物投餵食物，「牠們逐漸喪失了警惕性，一開始在路邊，後來就在路中間了，自己不覓食了，有了依賴心理。最開始才一隻狼，現在四五隻了。而且這些狼還不是那種很老的狼，屬於青壯年期。」