南京視障人士帶導盲犬求診被攔？　醫院澄清有專人陪同CCTV揭真相

江蘇南京有視障人士反映，近日帶導盲犬到南京醫科大學附屬眼科醫院就診時被保安攔下，引起網民熱議。院方澄清，當時並未阻止視障人士帶導盲犬入醫院，但有患者見到導盲犬後受嚇，院方才提出讓導盲犬戴嘴套再入醫院，以保障其他患者的權益。



《荔枝新聞》報道，尚先生反映，近日陪伴同為視障人士的女友到南京醫科大學附屬眼科醫院就診，當時還有導盲犬同行，結果他們剛步入醫院大廳便被保安攔下。盡管他向對方解釋攜帶的是導盲犬，並且有工作證，但保安仍然拒絕他帶導盲犬陪女友就診。

尚先生稱，近日帶導盲犬到南京醫科大學附屬眼科醫院就診時被保安攔下。（影片截圖）

醫院保安徐師傅稱，從始至終都沒有拒絕尚先生和導盲犬進入醫院，當時院內長者及小孩較多，有患者見到導盲犬後受嚇。（影片截圖）

涉事的醫院保安徐師傅稱，從始至終都沒有拒絕尚先生和導盲犬進入，並且向院方匯報了此事，當時醫院內長者及小孩較多，「其中一個老人就被嚇到，當時還在抱怨，就狗怎麼放進來了」。

院方提供的閉路電視紀錄也顯示，在尚先生女友就診過程中，確實有醫護人員和女保安陪同，在另外兩名保安的陪同下，尚先生和導盲犬也進入醫院。

院方提供的閉路電視紀錄顯示，尚先生與女友帶導盲犬進入醫院時未被攔下。（影片截圖）

院方提供的閉路電視紀錄顯示，尚先生女友就診過程中，確實有醫護人員和女保安陪同。（影片截圖）

院方提供的閉路電視紀錄顯示，尚先生女友就診過程中，確實有醫護人員和女保安陪同。（影片截圖）

院方表示，當時有其他患者見到導盲犬後受嚇，所以才向尚先生提出先讓導盲犬戴上嘴套再入醫院，並強調導盲犬陪伴視障人士到醫院求診，從來不會被醫院拒絕。

院方又稱，醫院的老弱病殘患者相對較多，還有一些患者害怕犬隻，他們的權益同樣需要保證，因此希望能夠規範導盲犬進入醫院的流程，「首先要出示你是盲人的（証件），第二你攜帶的犬隻是導盲性質，第三也不能隨便跑」。

院方希望能夠規範導盲犬進入醫院的流程，視障人士需出示相關証件。（影片截圖）

院方希望能夠規範導盲犬進入醫院的流程，視障人士需出示相關証件。（影片截圖）

江蘇省殘疾人聯合會工作人員表示，目前省內導盲犬數量有限，大眾認知可能存在偏差，若有人遇到類似問題，可聯繫當地殘聯幫忙溝通。

導盲犬是一種專業的工作犬。2023年9月1日，內地正式實施的無障礙環境建設法規定，公共場所經營管理單位、交通運輸設施和公共交通運輸工具的運營單位，應當為殘疾人攜帶導盲犬提供便利。

網民睇法：

這個有人帶還是合理的吧，畢竟醫院比較密集，我這人過敏也不好

醫院有專人為殘障人士提供服務，禁止動物進入無可厚非。

話說導盲犬能知道去哪個診室就診嗎？

導盲犬進醫院能認識科室和繳費處？？？

導盲犬學過在醫院導盲嗎？有這訓練科目？

導盲犬不是走固定線路的嗎？

這導盲犬是能問路還是能認字？完全陌生的環境，導盲犬有沒有用自己不知道？

