河南觸覺引路帶似貼紙一撕就甩？　官方：天氣凍無粘性將重新鋪設

河南濮陽市有網民反映，當地的盲道（港稱觸覺引路帶）猶如貼紙般「一撕就掉」。

12月4日，濮陽市住建局城市建設科工作人員回應稱，網民反映的盲道磚是PVC材質製造，是合規的，「施工質量不行，目前正在整改」。



有網民拍片稱，濮陽市一馬路人行道的盲道磚是片狀，用膠粘在人行道上，「盲道是這樣的嗎？真是長見識了」；她之後從地上撿起一塊已經脫膠的盲道磚，一隻手就能輕易拎起並來回翻轉。

12月4日，河南省濮陽市住建部門回應稱，他們在道路提升改造中，選用了觸覺靈敏、耐腐蝕、耐損耗的PVC材質盲道磚，並非網傳的「貼紙」。因路面提升改造使用了花崗岩，不再適合鋪設水泥磚盲道，因此採用被廣泛應用的新型材料。

針對部分路段出現翹角、空鼓情況，濮陽市住建部門解釋，主要是因為黏合劑塗抹不均勻、車輛碾壓、花崗岩地磚不平整等。濮陽市住建局組織施工單位連夜整改，對脫落的PVC盲道磚基層進行清掃、補貼，對黏結不牢的進行逐一排查、更換。

河南省濮陽市住建部門回應稱，部門選用了觸覺靈敏、耐腐蝕、耐損耗的PVC材質盲道磚，並非網傳的「貼紙」。（微博＠新浪眼）

濮陽市住建局辦公室工作人員回應稱，盲道建設由市自然資源局規劃，城市建設科負責修建。該局城市建設科工作人員介紹，網民反映的盲道片是PVC材質，各地都有應用，PVC材質盲道片相比傳統盲道磚的造價便宜，「如果不合規的話，肯定不讓生產的」。

該工作人員表示，其實盲道片是不應該脫落，可能是北方天氣冷，導致盲道板底部的膠水失去粘性，「施工的時候可能下面處理得沒那麽乾淨，施工質量不行，導致小部分脫落，得讓他們（施工單位）再重新鋪」。