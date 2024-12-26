9年前199元戀愛險兌現1萬現金　網民驚呼「30歲前最穩投資」

多位內地網民近日發帖表示，在2016年或2017年購買的「戀愛保險」近期開始兌付，其中有人收到1999元（人民幣，下同）補償，更有人成功兌現1萬元現金，引發熱議。據了解，該類保險目前已停售，但保險公司仍在陸續履行過往合同。



戀愛險的「古早」條款

內媒《上游新聞》報道，安徽的谷女士2016年在與男友戀愛期間，透過支付寶購買了安心財險推出的199元「戀愛保險」。根據保單條款，若被保險人在保險期內（第4年至第13年）首次與指定對象領取結婚證，即可獲得1999元「結婚祝福金」。谷女士透露：「這保險早忘了，直到最近保險公司聯繫我，說因被收購要清理債務，才催著我理賠，真是意外之喜。」

內地部份保險公司推出「戀愛險」，跟投保者「對賭」愛情。（路透社）

同樣驚喜的還有來自廣東的齊先生。報道介紹，齊先生是在2015年底在微信上花199元購買了中國人壽推出的「戀愛保險」，可以選擇一萬朵玫瑰或1萬元。他在結婚九年後向保險公司提供結婚證書、身分證和結婚時的影像紀錄等資料，審核通過後便在10個工作日收到款項，齊先生稱，「算是30歲前最穩的一筆投資，兩個人的愛情，50倍的回報。」

「戀愛保險」的興衰

據了解，2016年至2017年間，安心財險曾推出多款「戀愛保險」，投保金額從99元到495元不等，對應的結婚祝福金分別為1999元、5997元及9995元。條款要求消費者自購買之日起第3年後至第13年內結婚，方可申請理賠。

然而，隨著市場反響熱烈，2017年中國銀保監會出台《財產保險公司保險產品開發指引》，明確規定禁止開發缺乏實質內容意義的噱頭型保險產品。「戀愛保險」自此逐漸退市，但此前購買的合同依然有效，理賠仍在進行中。

淘寶曾售「王俊凱一年戀愛險」。（淘寶網）

理賠困難案例頻現

雖然有消費者順利理賠，但也有不少人面臨兌付延遲問題。例如，北京的孫先生表示，自己在結婚後提交資料申請理賠，保險公司承諾16個工作日內付款，但至今已逾期仍未到賬。安心財險客服回應稱，公司目前處於收購階段，部分延遲理賠將於2024年1月底前完成。

北京市道可特（深圳）律師事務所專職律師霍陸華建議，對於無法順利理賠的消費者，可透過向人民法院提起訴訟，依法維護自身權益。

對於這類已經停售的「戀愛保險」，不少消費者戲稱其為「時代的眼淚」，但也有人認為這是一場成功的長期投資。一名網民表示，「199元賺1萬，這回報率太離譜了，希望保險公司再出這樣的產品」。