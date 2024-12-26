假離婚變真出軌｜湖南男以資金鏈為由假離婚　拒復合妻獲賠280萬

據河南廣播電視台報道，近日，湖南一對夫妻因男方稱資金鏈出現問題「假離婚」，男方追回公司欠款800萬（人民幣，下同）後，卻拒絕妻子提出的復婚要求，妻子這才得知男子婚內出軌並已育有一女，將男方告上法庭，獲賠280萬。



湖南夫妻假離婚變真出軌。（示意圖/視覺中國）

河南廣播電視台報道，湖南一名林姓男子，對妻子表示公司資金鏈出現問題，為了保護家庭財產，需要假離婚，其妻子出於對丈夫的信任答應。雙方約定男子名下1370萬的財產中，1240萬均歸妻子所有。

湖南夫妻假離婚變真出軌。（示意圖/視覺中國）

湖南夫妻假離婚變真出軌。（示意圖/視覺中國）

後來夫妻二人以「男方婚內出軌感情破裂」為理由離婚。當林男追回800萬的債務之後，卻拒絕前妻提出的復合要求。

原來林男確實在婚內出軌並育有一女，且向情人贈與大量財產。 前妻得知後，請求重新分割財產。法院表示，雙方離婚時，已經對全部財產以及涉案的800萬進行分割，但是結合男方婚內出軌的實情，並已經將大部分財產分給女方，酌情決定再賠償女方280萬。