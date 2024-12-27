未婚女性戴假肚拍孕婦照？內地青年：趁瘦先拍　人生全靠自己捏造

內地社交媒體近日掀起一股奇特風潮，不少未婚女性戴上「假孕肚」拍攝孕婦寫真，以此「提前紀念」未來人生的「重要時刻」。這股「假孕婦寫真」的流行引發網民熱議，同時也令一些傳統父母感到驚訝。



綜合媒體報道，這一風潮的起源被認為與湖南一名擁有570萬粉絲的網紅「莓子哥哥」有關。10月13日，莓子哥哥在抖音分享自己拍攝「孕婦寫真」的影片，影片中她戴上假孕肚拍照，並開玩笑稱：「趁身材還算瘦，享受一下『預製人生』的感覺，人生全靠自己捏造。」

影片記錄了她穿戴假孕肚的過程，以及完成後滿意地展示拍攝成果的畫面。一些網民受到啟發，有人留言：「趁身材苗條，也要買個假肚子拍一組！」更有網民分享自己提前拍婚紗照的經歷，表示：「以免30歲長皺紋就不能拍了。」

然而，這股看似無害的風潮也引發了批評聲音。有網民指出，這種行為可能助長容貌焦慮，加劇社會對女性外貌的苛刻標準，彷彿連懷孕都必須保持纖瘦的身材。

對此，部分網民則以幽默化解尷尬，紛紛留言表示想要「跟上風潮」。有人笑稱：「我要現在拍70歲生日照，等到時候PO上網，大家一定會覺得我很年輕！」還有人調侃：「不如先拍遺照吧，提早安排！」更有網民直言：「趁年輕時多拍點照片，老了可以用來交友。」