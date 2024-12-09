孕媽臨產遇理想電車系統升級需51分鐘　忍痛步行轉call車變剖宮產

綜合內媒報道，山東一名孕婦即將臨盆時遇到家中理想電車升級，需時51分鐘，期間無法啟動也無法終止，夫妻只能步行轉截車出行。理想回應稱，OTA（Over-the-Air Technology）升級時間是由用戶選擇的，中途退出升級，有可導致整車無法正常工作的風險。



山東孕媽臨產遇理想電車系統升級需51分鐘。（影片截圖）

山東孕媽臨產遇理想電車系統升級需51分鐘。（影片截圖）

山東有一名理想車主男子拍片稱，妻子即將臨盆，但因男子此前誤觸了OTA升級的提示，導致車輛現在無法啟動，更新時間還需要51分鐘，二人只得步行後截車去醫院。

男子描述事件稱，「由於這件事過於抓馬，老婆情緒波動，加上快走了幾步，導致胎心猛飆220，直接緊急剖宮產。給原本準備順產的我們一個沉重的打擊，好在最後母女平安。希望各大孕媽引以為戒，臨產症狀一有千萬不要逞強，最後希望理想在更新方面能夠多一點關心多一點愛。」

山東孕媽臨產遇理想電車系統升級需51分鐘。（影片截圖）

山東孕媽臨產遇理想電車系統升級需51分鐘。（網絡截圖）

《南方都市報》消息，針對事件，理想汽車有關負責人回應稱，理想汽車OTA升級時間是由用戶選擇的，本次升級時長接近1小時。進入OTA程序後，中途無法退出，如果退出升級，有可導致整車無法正常工作風險。目前所有其他主機廠升級策略基本相同，均無法中途退出。

該負責人還稱，理想汽車沒有立刻升級的選項，可選最短的升級時間是5分鐘後，升級前5分鐘內車內有活動會取消升級，故駕駛過程中也無法升級。

理想L9。（微博＠理想汽車）

網民意見兩極，有人質疑車主誤觸：「認真的嗎，更新系統前不是都要車主自己選擇更新嗎」「升級時間可以自己選擇的，看來你家娃和你很默契」，也有人稱不敢完全相信電車：「所以不敢徹底電子化。我家就是新能源+油車。」「本末倒置，電車車商已經忘了，作為一輛車，駕駛的優先級要絕對大於任何其他功能。」

《新京報》有評論文章指：「這對新能源汽車製造商來說是一個提醒，在電子系統的設計中，應當考慮更多突發甚至失誤的狀況。」