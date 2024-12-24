防狸貓換太子？深圳女家中產子醫院要求做親子鑒定　夫斥刻意刁難

《南方都市報》報道，深圳深汕特區一名孕婦在家中分娩時，因醫院人員未曾目擊嬰兒臍帶斷裂過程，要求做親子鑒定才能出具出生證明。孕婦丈夫質疑醫院故意刁難，院方解釋：這是為了防止「狸貓換太子」等涉嬰違法事件發生。



深圳女家中產子醫院要求做親子鑒定。（南方都市報）

深圳女家中產子醫院要求做親子鑒定。（南方都市報）

據《南方都市報》報道，12月6日，深汕特別合作區一名孕婦在家中生產，當地衛生院趕到時發現女嬰躺在地上，且臍帶已斷，後續醫務人員將其轉送至惠東縣第二人民醫院就診。

惠東二院表示，女嬰並非在醫院出生，需要提供親子鑒定才能辦理出生證明。醫院解釋，此舉符合廣東省衛健委、省公安廳和省司法廳聯合下發的《關於加強出生醫學證明簽發管理工作的通知》中「加強助產機構外出生醫學證明簽發管理」的相關規定，這是為了防止「狸貓換太子」等涉嬰違法事件發生。

深圳女家中產子醫院要求做親子鑒定。（南方都市報）

深圳女家中產子醫院要求做親子鑒定。（南方都市報）

孕婦的丈夫認為，妻子在醫院做過孕檢，又有生育登記憑證，醫院要求做親子鑑定不僅是故意刁難，還會影響夫妻感情。無奈之下，孩子父親籌集了3000元給女兒做了親子鑑定，證明他們就是孩子的親生父母。12月20日，醫院也順利給新生兒出具了出生醫學證明。

深圳女家中產子醫院要求做親子鑒定。（南方都市報）

事件曝光後，引發網民熱議。不少網民表示支持醫院依規辦事：「不做怎麼知道是不是親的，萬一是拐賣來的呢。」「沒毛病呀，不鑑定自己從家抱個娃誰知道是不是買的偷的。」「支持醫院做法，只是這個收費標準是否合理，對普通家庭而言不是一筆小支出。」