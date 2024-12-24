631萬粉絲驟降至4萬　吳柳芳再被禁言　所簽約經紀公司亦遭罰

內媒《大皖新聞》報道，12月24日，內地抖音平台宣布對前體操冠軍吳柳芳的賬號進行處罰，粉絲從631萬被清理至4.4萬，吳柳芳所簽約的MCN機構「大海星辰」也遭到處罰。



吳柳芳再遭禁言。（@大皖新聞）

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

據此前報道，前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型做網紅後，在抖音發布多條性感熱舞影片，事件引發熱議。11月24日晚，吳柳芳的賬號曾遭禁言，在12月1日被解禁後，賬號粉絲持續上漲，至二次禁言前已超600萬，但吳柳芳也沒有再更新作品和進行直播。

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

抖音安全中心12月24日發佈公告稱，對「56學姐（798）」（吳柳芳賬號）等11個賬號採取禁言、暫停營利權限、清除因違規行為增長的粉絲等處置措施，對MCN機構「大海星辰」採取限制後台賬號管理功能30日處置。

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（影片截圖）

公告稱，MCN機構「大海星辰」操縱上述賬號多次發布低俗內容吸粉引流，影響惡劣。根據相關法律法規要求，抖音安全中心作出上述處置。

吳柳芳抖音賬號目前已從禁言前的631萬被清理至4.4萬。

吳柳芳631萬粉絲驟降至4萬。（平台截圖）