網紅當富商小三！邀閨蜜｢4女共侍1夫｣　正宮看老公電話性愛片揭發

台灣網紅奈奈子Koori擁有甜美臉蛋及傲人身材，不過，她近日遭爆介入已婚富商的家庭，更是邀約姐妹們加入「後宮行列」，形成「4女共侍1夫」的離譜場面。



而富商正宮在手機發現不堪入目的性愛影片，掀起家庭革命。

按圖看網紅奈奈子Koori：

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根據《鏡週刊》報導，富商正宮在手機裡，發現老公與奈奈子的性愛影片及親密對話，離譜的是女方竟還邀約身邊網美姐妹加入「多P陣容」，出現4女1男泡裸湯的火辣畫面，只見女生們僅圍著浴巾，露出傲人事業線，與裸著上半身的富商拍貼臉親密照，更有包含奈奈子在內的2名女性與富商合拍的性愛影片。

奈奈子雖然備受富商寵愛，不過，她似乎不滿於現狀，曾發文寫下：「你說，短暫的陪伴是獎勵還懲罰？」，疑似不甘僅屈於小三，動念想篡位當正宮，更挑釁追蹤富商親友的IG、觀察其家人動向；該舉動也讓正宮忍無可忍，儘管長輩以死相逼：「我就這麼一個兒子啊，千萬不可以毀了他」，元配終究決定揭露不堪家務事。

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事實上，奈奈子平時分享的日常生活中，不難看出她相當奢華，時常拿著不同的昂貴名牌包，出沒五星級酒店、米芝蓮餐廳等，近年更是頻繁搭商務艙飛往日本、韓國等地旅行；而據週刊報導，她的開銷其實都來自於富商的「金援」，男方甚至會帶她到CHANEL香奈兒等名店血拼、摟腰拍合照等，相當高調。

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