2年被家暴16次終身須掛糞袋　前夫涉虐待罪傷害罪判11年惹議

5月31日上午10點，備受關注的2年遭家暴16次致只能終身掛糞袋的當事人小謝與丈夫賀某某離婚糾紛案一審開庭。前夫賀某陽因故意傷害罪被判有期徒刑9年10個月，因虐待罪被判有期徒刑1年6個月，合併執行有期徒刑11年。



許多網民擔憂小謝的處境，憂心「11年後賀某出獄，小謝怎麼辦？」，據此前報道， 小謝在判決出來前曾表示，「他（前夫賀某）如果再出來，我就又死了啊，我想知道到時候誰能幫我？他如果再出來，他不會讓我活的。」



女子被家暴16次終身須掛糞袋 盼前夫被判死淚訴：他出獄我就死了

2023年6月24日，家住四川成都的小謝自述結婚兩年被丈夫賀某某家暴16次，導致內臟多處不同程度受損，需要終身戴著糞袋生活。兩人曾於2023年4月15日簽署離婚協議，但事後賀某某又反悔，拒絕離婚。4月24日，小謝向法院提交人身保護令和離婚申請，但因手續不全，未被受理。當晚，賀某某找到外出躲避的小謝，再次對其施暴。次日，在最後一次施暴中，賀某某的毆打致小謝全身多處損傷。

期間，她多次就醫、報警，也向各部門尋求過幫助，警方曾兩次對賀某陽出具家庭暴力告誡書，但賀某陽拒不改正。

謝女士最後一次被家暴是在2023年4月24日，也是她受傷最嚴重的一次。謝女士回憶，當天下午，她正在準備離婚訴訟檔案和人身保護令的申請檔案。當晚，賀某陽將其騙至一家酒店。23時左右，賀某陽對其實施了暴力行為。在被施暴後，謝女士看到自己的肚子「是紫色的，腫起來像懷孕七八個月一樣。」

當時，賀某陽因謝女士提出離婚，為發洩不滿情緒，採用拳打腳踢的方式對謝女士的胸腹部等部位多次進行毆打和踢踹，致其腹部、胸部、腰部、手部等多個部位受傷。次日8時許，謝女士趁賀某陽不備打開房門呼救，被其發現後強行拉拽回房間，後被酒店裝修工人發現並通知前台工作人員報警。

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2024年5月31日，謝女士起訴賀某陽的離婚糾紛案在武侯區法院非公開審理，當庭宣判二人離婚，謝女士獲得孩子撫養權。2024年12月25日，賀某陽涉故意傷害罪、虐待罪一案在武侯區人民法院一審開庭審理，次日相關民間借貸糾紛和離婚糾紛民事案件開庭審理。開庭前，謝女士對媒體表示，希望法院判處賀某陽死刑。

民事判決則在今年5月已經宣判，成都市武侯區人民法院經審理認為，原告謝某某提交的證據足以認定在婚姻關係存續期間，賀某某多次實施了家庭暴力行為，判決准予謝某某與賀某某離婚。

按照最有利於未成年子女的原則，判決女兒由謝某某直接撫養，賀某某按每月2000元標準一次性支付女兒至十八週歲的生活費，女兒的醫療費、教育費由謝某某與賀某某分別負擔40%和60%。關於夫妻共同財產分割及損害賠償等訴訟請求，因相關案件尚在審理中，待查明事實後，法院將另行作出判決。

男方否認虐待罪，稱只有3次家暴行為

刑事部分審理從25日上9時30分一直持續到21時30分。謝女士表示，整個庭審過程中，賀某陽都在否認自己的罪行，「按照他的說法，他傷害我的時候，是用手輕輕拍了拍我。」

27日上午，當日庭審旁聽人士對上游新聞記者表示，被告人賀某陽及其辯護人對公訴機關指控罪行予以否認，認為其只構成故意傷害罪而不構成虐待罪，且兩年內只有3次家暴行為，並非謝女士對媒體宣稱的「2年內被家暴16次」。

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旁聽人士告訴記者，公訴機關指控的賀某陽涉及故意傷害罪部分，重點聚焦於2023年4月24日賀某陽對謝女士實施的「暴行」。對此罪行，賀某陽及其辯護人予以認可，但其表示賀某陽存在自首、積極救治、積極賠償等情節，例如在25日5時許為謝女士買止痛藥止痛，並安排公司工作人員將謝女士送醫治療，並先後給付17萬元用於謝女士入院治療。「賀某陽及其辯護人還稱賀某陽系初犯、偶犯，主動到案並如實供述犯罪事實，應當減輕刑罰。」

賀某陽及其辯護人提出，在賀某陽與謝女士婚姻存續期間，只有3次「家暴」行為，且間隔時間為7至8個月，而非謝女士在網上所大肆宣揚的「2年被家暴16次」，“他們說兩人2023年4月15日在陶德砂鍋「打架」那次不算家暴，重慶那次也不算家暴。”

旁聽人士稱，「被告方提出，賀某陽主觀上不具有虐待的動機或者明確的犯意，因此不構成虐待罪。」

武侯區法院稱，被告人賀某陽在與被害人謝某梅婚姻存續期間，多次對謝某梅實施辱罵、毆打等家庭暴力行為。2023年4月25日，賀某陽採用拳打腳踢的方式毆打謝某梅，造成其腹、胸、腰等多處損傷，經鑑定構成多處重傷、輕傷，傷殘等級為七級至十級不等。

成都市武侯區人民法院認為，被告人賀某陽故意傷害謝某梅致其受重傷，其行為已構成故意傷害罪。賀某陽長期多次虐待妻子謝某梅，情節惡劣，其行為已構成虐待罪。賀某陽一人犯數罪，應依法並罰。賀某陽所犯故意傷害罪具有自首情節，但綜合其犯罪性質、情節、後果及悔罪態度，不足以從輕處罰。同時，賀某陽依法應承擔醫療費、誤工費、護理費等民事賠償責任。法庭遂依法作出上述判決。

網民點睇：

11年就算坐滿了，出來以後這位女士也很危險呀。

這就是生育率和結婚率一直下跌的原因。

可笑，真可笑，寫個小黃文都能判10年，都快把人打死終身殘廢，掛糞袋，腎萎縮才11年，結婚證是免罪證。

