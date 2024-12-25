女子被家暴16次終身須掛糞袋　盼前夫被判死淚訴：他出獄我就死了

12月25日上午9時30分，備受關注的「女子2年被家暴16次須終身掛糞袋」一案施暴者，小謝的前夫賀某某涉故意傷害罪、虐待罪將在成都市武侯區人民法院展開庭前會議並一審開庭。



家暴受害者小謝表示，在刑事部分，她堅持要求對前夫賀某某判決死刑。對於民事部分可以做出讓步「之前的離婚協議中我曾同意淨身出戶，現在我也是一樣的」，她表示，「他（前夫賀某）如果再出來，我就又死了啊，我想知道到時候誰能幫我？他如果再出來，他不會讓我活的。」



2023年6月24日，家住四川成都的小謝自述結婚兩年被丈夫賀某某家暴16次，導致內臟多處不同程度受損，需要終身戴著糞袋生活。兩人曾於2023年4月15日簽署離婚協議，但事後賀某某又反悔，拒絕離婚。

4月24日，小謝向法院提交人身保護令和離婚申請，但因手續不全，未被受理。當晚，賀某某找到外出躲避的小謝，再次對其施暴。次日，在最後一次施暴中，賀某某的毆打致小謝全身多處損傷。

當年11月1日，小謝拿到了相關機構出具的傷殘鑒定結果，意見書顯示她多處部位有不同程度致殘，分別為七級、十級、十級。2023年12月4日，小謝從公安機關拿到了她的第二次傷情鑒定結果，結果為4個重傷二級，5個輕傷二級，1個輕微傷。

經過一年恢復，現在，小謝生活基本可以自理，「我現在自己可以起個床、洗把臉。」但她也坦言，除了原本的21項病例，自己的腎臟也出現問題，左腎萎縮無功能，且導致了併發症，此外，20多天以前突發耳鳴耳聾到現在都折磨著她。

據了解，小謝稱自己被家暴住進ICU時，丈夫一家卻在轉移財產，賣掉了汽車、拋售了股票基金等。律師稱，「除了家暴，轉移財產也是一個明顯的過錯」，不過，小謝表示，她已做好淨身出戶的準備，並稱自己唯一的要求就是活著。

不過據內地律師表示，雖然小謝強烈主張要判前夫賀某死刑，但是有其難度。

狠夫結婚2年家暴妻子16次 妻：小腸肝腎胃全壞掉 需終生用糞袋

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小謝5月順利離婚得到女兒撫養權：終於自由了

5月31日上午10點，備受關注的2年遭家暴16次致只能終身掛糞袋的當事人小謝與丈夫賀某某離婚糾紛案一審開庭。晚上8時40分許庭審結束，四川成都市武侯區人民法院判決兩人離婚，並且，女兒的撫養權也歸小謝所有。小謝出庭後忍不住激動落淚，當時現場亦有不少市民到場支持小謝恭喜他。

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