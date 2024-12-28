《盜墓筆記》經典重現　長白山雪雕「雲頂天宮」吸書迷朝聖

為吸引冬季遊客，長白山文旅局近日推出大型雪雕「雲頂天宮」，還原小說《盜墓筆記》中的經典場景。雪雕位於長白山腳下的二道白河鎮，佔地1萬餘平方公尺，主體高20公尺、寬60公尺，造雪量達8萬立方公尺，並免費對外開放。許多書迷前來拍照打卡，直呼「像穿越進了小說裡」。



《盜墓筆記》是南派三叔的著名網絡小說，書中「雲頂天宮」由汪藏海設計建造，是漂浮於天上的宮殿，角色張起靈與吳邪的「十年之約」也發生於此，成為無數書迷的青春記憶。

綜合《封面新聞》、《新華網》等內媒報道，景區負責人表示，雪雕活動是與《盜墓筆記》官方合作，旨在用冰雪藝術重現小說經典場景，「這是圓夢稻米的一次嘗試，也是長白山雪雕非物質文化遺產的絢麗綻放」。不少網民讚嘆，「彷彿置身於小說之中」。

雲頂天宮。（封面新聞）

遊客彭女士表示，雲頂天宮雪雕在燈光映襯下非常震撼，吸引了眾多年輕書迷前來，「大家都是來接小哥（張起靈）的」。現場除了雲頂天宮，還有「青銅門」的雪雕，讓書迷沉浸於小說中的神祕世界。

吉林長白山一冰雪樂園打造出浪漫冰心島，冰雪配上紅玫瑰，吸引大批網民前往打卡。（微博）

除了「雲頂天宮」，長白山一處冰雪樂園還推出「浪漫冰心島」，高聳的冰牆排成愛心形狀，點綴以紅玫瑰，被網民盛讚「為冰雪赴一座城」，成為情侶打卡的熱門景點。