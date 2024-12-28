太冷起不來？內地家長下單騎手「送小孩上學」　平台：不擔責任

近日內地多個社交平台出現家長「請騎手送小孩上學」的發文，不少人稱因天氣寒冷或個人原因，選擇透過跑腿平台下單讓外送騎手接送孩子。一些家長甚至購買包月服務。然而，相關行為引發廣泛關注與爭議。對此，外送平台表示「人」不屬於配送範圍，律師亦指出，這可能構成非法營運。



綜合《長江日報》《封面新聞》等內媒報道，，一些短影片平台上流傳騎手接單送孩子上學的影片。有家長稱花費2500元（人民幣，下同）購買包月服務，一名騎手還在影片中記錄了整個接送過程。記者為測試也下單「送孩子到學校補課」，配送費顯示為12元，3分鐘內即有騎手接單並打電話確認。

然而，不少家長對此感到擔憂。家住武漢的孫女士表示，「實在有事，寧願請假不去，也不會讓陌生人接送孩子」，她同時也擔心騎手為趕時間可能不注意安全。

部分家長如南湖的李先生則表示，配送費太高令他放棄嘗試，「兩公里十幾元，覺得太貴。」另一部分家長則強調，無論費用如何，陌生人接送孩子的安全風險無法接受。

據悉，蜂鳥跑腿、達達秒送、順豐同城、閃送等平台客服均明確表示，人不屬於可配送範圍，騎手私自接單將受到處罰。順豐客服強調，平台有明文規定禁止接送人，若發生意外，平台概不承擔責任，蜂鳥跑腿客服則提醒家長謹慎選擇，騎手只有一個頭盔，無法保障孩子安全。

《封面新聞》引述律師觀點指出，騎手私自接送人屬非法營運，若在過程中發生安全事故或孩子丟失，騎手不僅面臨行政處罰，還需承擔民事賠償責任。