家中「玩具」突爆炸玻璃飛濺　濟南8歲男童頸部噴血全臉傷口險死

山東濟南市8歲男童浩浩，日前在家中將乾冰塞入小瓶口的玻璃瓶，結果玻璃瓶突然爆炸，飛濺的碎玻璃刺在其左臉、頭部、耳朵甚至是頸部，流血不止，「滿臉全是血根本看不清孩子的樣貌」。



《齊魯晚報》報道，浩浩的家人常用乾冰保存物品，乾冰時常成為他的「玩具」。9月8日晚，浩浩像往常一樣在客廳玩乾冰，但與以往不同，他沒有將乾冰放到寬口的盆內，反而塞入小瓶口的玻璃瓶中。

看著緩緩飄出的白煙，浩浩不斷搖晃玻璃瓶，卻導致瓶內的壓力急劇增大，玻璃瓶突然爆炸，玻璃碎四處飛濺，刺入浩浩的左臉、頭部、耳部及頸部多處。

浩浩接受了長達5小時的手術。（齊魯晚報）

浩浩父親憶述，當時客廳全是血，浩浩的頸部受傷，一直往外噴血，雖然他用手按壓兒子頸部的傷口，仍流血不止。

浩浩由救護車轉送至濟南市第三人民醫院。在送院途中，經初步檢查，浩浩頸部出血尤為嚴重，醫院急診提前將血包備好，並開通綠色通道。該院胸外科主任張衍年記得，當日浩浩送到醫院時已經看不清面貌，「臉上全是血，我們要檢查傷口，打開紗布時，血還在呲呲外冒」。由於浩浩傷勢嚴重，張衍年提前在搶救室集合各科室專家，聯合救治浩浩。

經檢查，浩浩的頸部血管損傷，耳廓皮膚裂傷，臉部皮膚裂傷、異物殘留。由於傷到頸根處動靜脈，頸根部、胸腔交接處的血管一直出血，需要持續按壓，一旦鬆開就會噴血。為了不讓傷口噴血，又能順利縫合，醫護人員只能將患處兩邊的血管按壓住，充分暴露破裂血管進行後續的手術救治。

醫生在浩浩體內取出大大小小10餘片碎玻璃。（齊魯晚報）

同時，太多的玻璃碎刺入浩浩的臉頸部。張衍年表示，玻璃取出既不能有「漏網之魚」，又不能在取出過程中造成二次傷害。要防止玻璃進入到胸腔，形成血氣胸，一旦血流到胸腔會導致生命體征不穩定，甚至生命危險。

醫療團隊在浩浩體內取出大大小小10餘片碎玻璃，最大的玻璃碎約3厘米，刺入身體最深處約2.5厘米。縫合傷口後，為了不影響容貌、將創傷降至最低，燒傷整形美容科為浩浩做皮膚美容縫合術、耳鼻喉科行耳廓成型術，並進一步做傷口異物探查及清創縫合術。

醫生介紹，浩浩已恢覆各種行為能力，也可正常進食，刀口沒有感染跡象，精神狀態良好。（齊魯晚報）

浩浩臉部約有30處傷口，傷口已經結疤，但尚未拆線。（齊魯晚報）

在長達5小時的手術後，浩浩被推出手術室，生命體征逐漸平穩。浩浩臉部約有30處傷口，傷口已經結疤，但尚未拆線。醫生介紹，浩浩的癒合能力很強，情況基本穩定，再等7至9天傷口就可以完全癒合，目前他已恢覆各種行為能力，也可正常進食，刀口沒有感染跡象，精神狀態良好。

張衍年提醒，若出現利刃穿刺傷、玻璃炸傷等身體進入異物的情況，若沒有醫務人員的專業指導，切勿隨便拔出異物，否則可能會引發大出血，甚至會出現神經血管的輔損傷。另外，乾冰不可存儲在密閉容器中，也不能與液體混裝，可能會引起窒息、爆炸，若與皮膚直接接觸容易引起凍傷。