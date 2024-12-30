廣東男偷渡緬甸淘金　30萬慘被賣做電詐：沒完成任務被毒打逼喝尿

12月30日，浙江省溫州市人民檢察院對緬北四大家族明家犯罪集團主案39名被告人依法提起公訴。



緬北果敢「四大家族」被鏟除，國內電信詐騙類犯罪發案數大幅下降，也讓懷揣「一夜暴富」夢想，前往電詐園區的人徹底夢碎。有回流人員回憶在緬北的生活表示，人被明碼標價出售，還有同伴遭毒打死亡。



據央視報道，一名29歲的廣東人李某乾於2023年9月偷渡前往緬北，前往原因只因想去「淘金」獲得高薪工作，「蛇頭說背一趟手錶有十幾萬，然後我就相信了。他那邊給我買飛昆明的機票，然後有車接我到邊境。」

按照「蛇頭」的安排，李某乾偷渡到緬北後才知道，自己已經成為電詐園區的斂財工具，被明碼標價地「出售」給了明家。「他說現在你值30萬，後來我被老板買走了，帶到臥虎山莊。」

在臥虎山莊，管理人員把詐騙話術單發給他，簡單培訓後，就開始上崗實施電信網絡詐騙。李某乾說，他每天上午9點上班，按照話術一天至少要打幾百個電話，要求每天必須誘騙上鉤三個受害人，完不成任務就會被毒打，甚至要喝主管的尿液。

如果反抗只會被打得更重，李某乾一心想找機會逃跑。有次他與一個代號名為「不悔」的電詐人員試圖翻墻逃跑，但很快被荷槍實彈的看守民兵抓了回來。「他們把我用手銬銬起來，鋼管、水管打彎了好幾根，肋骨也斷了，跟我一起逃跑的，聽說是被打死了。」

在雙方力量絕對懸殊的情況下，一心想著擺脫牢籠的電詐人員幾乎不可能有逃跑的機會。在當地，明家既掌控著警察營，又擁有自己的民兵大隊，約2000人的武裝力量，就是要保障電詐園區為他們源源不斷地產出「價值」。

溫州市公安局刑偵支隊副支隊長楊國強說，緬北果敢電詐集團重要頭目明珍珍說過一句話，「一個人值三十五萬、四十五萬，這些都是錢，怎麼可能輕易地讓他們逃跑或交給國內」。

去年7月開始，公安部部署開展打擊緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪專項行動。為保護電詐窩點，繼續控制涉詐人員，10月19日，明家以「送想回家的涉詐人員回國」為理由，組織電詐園區內的人員分批次轉移，並安排武裝人員當晚攜帶槍枝進行押運。被陸續轉移的涉詐人員試圖逃跑，負責看押的武裝人員開槍射擊，導致4人死亡、4人受傷。

然而，「10·20」槍擊案發生後，內地仍有人偷渡前往緬北。

緬北詐騙園區。

兒子被騙入詐騙園區死亡，福建女士為尋子再被騙90萬。

福建劉女士年僅20歲的兒子就在其中，偷渡出去12天後再也聯繫不上他了。警方後來查實，他已經死在了緬北。更可悲的是，為了尋找兒子，劉女士又被人騙了90多萬元，主要是借款和貸款。

對於緬北電詐團夥來說，他們並不在意自己的累累罪行是否會導致受害人家破人亡、墮入無底深淵，他們要的就是盡可能將受害人的家財榨乾。

溫州市公安局刑偵支隊副支隊長楊國強表示，有很多的案例是因為被騙以後產生輕生念頭，甚至自殺，導致家破人亡、傾家蕩產。

自去年7月專項工作展開至今，緬北相關地方執法部門共向中國移交電信網絡詐騙犯罪嫌疑人5.3萬名，一大批境外詐騙窩點被成功鏟除。目前，除明家之外的緬北四大家族以及其他緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪嫌疑人也已或者即將進入司法審判程序。