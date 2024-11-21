緬北規模化電詐園區全部被鏟除　763名在緬中國籍疑犯已移交中方

《央視新聞》消息，近日中國公安部與緬甸警務部門執法合作，首次在緬甸當陽地區抓獲1079名實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人，其中中國籍犯罪嫌疑人763名。目前，全部中國籍犯罪嫌疑人已被移交中方。



763名在緬中國籍疑犯已移交中方。（@央視新聞）

近日，公安部部署雲南公安機關加強與緬甸相關地方執法部門的警務執法合作，首次在緬甸當陽地區抓獲1079名實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人，其中中國籍犯罪嫌疑人763名。目前，全部中國籍犯罪嫌疑人已被移交中方。

去年公安部部署開展打擊緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪專項工作以來，中緬雙方通過警務執法合作和一系列打擊行動，累計抓獲5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區全部被鏟除，涉詐人員不斷向緬甸萬海、當陽、妙瓦底等縱深地區轉移。

763名在緬中國籍疑犯已移交中方。（@央視新聞）

763名在緬中國籍疑犯已移交中方。（@央視新聞）

公安部對此高度重視，部署雲南公安機關持續加強警務執法合作，聯合緬甸相關地方執法部門開展打擊行動，於11月17日在緬甸當陽地區抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人763名，包括網上在逃人員69名。11月19日，相關犯罪嫌疑人及涉案物品已通過雲南臨滄永和口岸移交中方。