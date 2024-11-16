男子揭緬北詐騙恐怖真相 遭電擊、強迫吸毒：逃跑時子彈只離1米
撰文：中天新聞網
出版：更新：
四川省廣元市一名23歲男子到緬甸北部參與詐騙，期間遭詐騙集團電擊、虐打甚至強迫吸毒，全身傷痕累累，近日他終於逃跑回國披露慘絕人寰過程。
《紅星新聞》報道，這名賈姓男子輕信他人，偷渡到緬甸以為能掙快錢，豈料墜入地獄。他表示當時有人告訴他前往柬埔寨幫人帶象牙、黃金、美金、虎牙等違禁品，可賺高額回報。於是上月11日乘坐火車從成都前往昆明，再從昆明一路輾轉到瑞麗，在蛇頭帶領下偷渡到緬甸。
+7
豈料一到緬甸他就發現不對勁，「當地人就用槍指着我，那個時候我才意識到被賣到了緬甸，第二天就把我賣到了電詐公司，讓我搞電信詐騙。」他表示，如果業績不好，就要被毒打，「用電棍、PVC膠管、電線打我，打完又把我銬起，銬着還把我吊起，每一天過得生不如死。」更可怕的是，詐騙集團要他吸毒，
「我不吸就使勁打我，打得我遭不住了，實在沒辦法了。」
11月5日他趁看守不備，強忍劇痛逃離詐騙集團，成功逃到邊境向警方自首，
蛇頭和詐騙集團的人向我這個方向開槍，子彈離我不到一米。
警方對其偷渡行為處以行政處罰，他後悔不已說，以後就算別人給多少錢，絕對不會去了。
延伸閱讀：河南35歲男存100萬靠利息｢真躺平｣ 甘心住垃圾屋：不結婚很愜意（點擊連結看全文）
+21
日童深圳遇刺亡 日僑社群焦慮 日媒：恐影響兩國交流與投資意願玻璃心之王？內地男被老闆罵 竟「氣足32年」長期失眠兼患柏金遜狂打4份工！23歲內地女為賺錢「每天只睡4小時」 月入曝光惹熱議深圳4個青年置業的故事 有人撞彩9月上車市值暴升30萬：不可思議馬騮MMA｜4年一度「猴王換屆」 太行山雄猴大亂鬥 激戰畫面瘋傳生仔毀顏值！女子首次順產用錯力 谷到面腫雙眼充血面目全非2無良教師虐待學童CCTV曝光 強迫赤腳上課 腳踢、當眾狠摑20巴
延伸閱讀：
怒！陸女大生遭誘騙「被囚小黑屋5年」 獸男「週週硬上」生女致精神失常
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】