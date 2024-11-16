男子揭緬北詐騙恐怖真相　遭電擊、強迫吸毒：逃跑時子彈只離1米

四川省廣元市一名23歲男子到緬甸北部參與詐騙，期間遭詐騙集團電擊、虐打甚至強迫吸毒，全身傷痕累累，近日他終於逃跑回國披露慘絕人寰過程。



賈男雙腿傷痕累累。（微博）

《紅星新聞》報道，這名賈姓男子輕信他人，偷渡到緬甸以為能掙快錢，豈料墜入地獄。他表示當時有人告訴他前往柬埔寨幫人帶象牙、黃金、美金、虎牙等違禁品，可賺高額回報。於是上月11日乘坐火車從成都前往昆明，再從昆明一路輾轉到瑞麗，在蛇頭帶領下偷渡到緬甸。

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豈料一到緬甸他就發現不對勁，「當地人就用槍指着我，那個時候我才意識到被賣到了緬甸，第二天就把我賣到了電詐公司，讓我搞電信詐騙。」他表示，如果業績不好，就要被毒打，「用電棍、PVC膠管、電線打我，打完又把我銬起，銬着還把我吊起，每一天過得生不如死。」更可怕的是，詐騙集團要他吸毒，

「我不吸就使勁打我，打得我遭不住了，實在沒辦法了。」



11月5日他趁看守不備，強忍劇痛逃離詐騙集團，成功逃到邊境向警方自首，

蛇頭和詐騙集團的人向我這個方向開槍，子彈離我不到一米。

警方對其偷渡行為處以行政處罰，他後悔不已說，以後就算別人給多少錢，絕對不會去了。

四川男緬北遭詐騙集團電擊、虐打甚至被迫吸毒，最終逃脫成功。（微博）

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