主塔採「二龍戲珠」造型　江蘇寧揚長江大橋今正式通車運營

江蘇交通控股有限公司消息，今日（1月1日）8時18分，橫跨長江的「鋼鐵巨龍」—寧揚長江大橋正式通車運營，其將成為連接南京與揚州兩地的重要紐帶，為區域交通網絡增添濃重一筆，並為寧鎮揚一體化的發展注入了新動能。



據央視報道，全長4963米的寧揚長江大橋位於南京長江四橋與潤揚大橋之間，南岸與南京市、鎮江句容市緊密相連，北岸則連接揚州儀征市。其按雙向六車道高速公路標準建設，設計時速達100公里，主橋採用主跨1560米的鋼箱梁懸索橋設計一跨過江，跨度規模位居世界前列。大橋主塔設計結合南岸龍潭、北岸龍山的文化意象，採用「二龍戲珠」景觀造型，懸索橋流暢的線型在寬闊的江面獨具美感，實現大橋建設與生態環境的和諧發展。

江蘇寧揚長江大橋正式通車運營。（央視新聞）

作為國家高速G9904南京都市圈環線高速公路的重要組成部分，寧揚長江大橋（龍潭過江通道）的建設秉承「滿足人民群眾美好出行需要」的宗旨，使儀征進一步接軌南京，實現「一跨越過長江」，讓出行「選擇更多、通行更暢、服務更好」，不斷提升人民群眾的幸福感、獲得感和滿意度。

建成通車後，大橋將更加便利兩地人民生活出行，進一步密切揚州北部產業集群、儀征化工園區與南京龍潭港的聯繫，成為推動區域發展的重要引擎，在區域互補、跨江融合上為長江經濟帶和全省經濟社會高質量發展注入新動能，為加快構建綜合立體交通走廊提供有力支撐。