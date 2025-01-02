福建最年長者元旦去世享年123歲　被問長壽秘訣曾笑回「不知道」

福建漳州龍海區相關部門周四（2日）證實，福建最年長的老人林蛇母已於元旦（1日）凌晨在家中去世，享年123歲。據了解，林蛇母生於1902年6月18日，家鄉位於龍海區海澄鎮溪北村，生平充滿坎坷，早年經歷了貧窮與戰亂，但在晚年卻能夠安享太平盛世。



林蛇母1902年6月18日出生。（澎湃新聞）

2023年，內媒《澎湃新聞》記者曾探訪林蛇母的家，了解她的長壽之道。據報道，林蛇母已失去了視力，但聽覺依然敏銳。她育有三子四女，小兒子黃春風在母親身邊照顧她，承擔起贍養的責任。雖然因年齡增長，林蛇母的行動不便，但她仍能獨立完成日常生活起居。

在與記者的交流中，林蛇母主動打招呼，展現出她的親切與友善。黃春風回憶，母親一直保持著知足常樂的心態，從未與人爭吵。即使在生活中遭遇變故，她也能迅速走出低谷，常說「人生沒有過不去的坎」。

黃春風（右）在母親身邊照顧她。（澎湃新聞）

雖然年事已高，但林蛇母的胃口依然很好，食欲依然旺盛，能一口氣吃下七個餃子。黃春風表示，母親幾乎不生病，且從未住過醫院。她的三餐以易消化的稀飯為主，每天早上還會享用閩南人的早茶。黃春風也會控制好母親食量，以避免過量對腸胃造成負擔。

而被問及長壽的秘訣時，林蛇母笑著回答「不知道」。黃春風表示，母親常說「能吃能喝能睡便是福」。在他看來，母親是傳統的農婦，不識字，不懂得養生，也沒進行什麽體育鍛煉，平平淡淡地過日子，不爭、不氣、不強求，為人處世順其自然，這也許正是她如此高壽的「內因」。