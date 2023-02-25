101歲人瑞每日打麻雀　洗衫做飯樣樣自理　醫生：狀態如70歲一般

浙江杭州有位101歲女人瑞，每日習慣打兩場麻雀，甚至還可以提起百斤重的大米。有醫生稱，她的心肺狀態還如70歲一般，身體極為硬朗。有網民更感歎，「這歲數還不用兒女照顧的老人，屬於是萬里挑一的老人了。」



101歲的俞阿花每早7時由專車接送至麻雀館。（浙江日報）

據《浙江日報》報道，今年101歲的俞阿花是杭州市瓶窯鎮大觀山村遠近聞名的人瑞，雖已年齡過百，但每日仍要打兩場麻雀，牌友們都稱讚她身體硬朗、頭腦靈活、思路清晰。

俞阿花的兒子羅茂躍介紹，母親73歲時開始打麻雀，如今已有20多年的「麻齡」。母親的生活作息也極為規律，每日早4時起身、早7時等專車接送至麻雀館、下午2時30分左右打完兩場麻雀後回家、下午5至6時就要開始休息。

羅茂躍稱，原本想給母親請保姆照顧她的起居，但卻被一口拒絕。他稱，母親對於家電、手機等全部一學就會，生活的各個方面亦都能自己打理得井井有條，「到現在還能自己洗衣做飯」。

羅茂躍還說，與其他老年人喜好清淡口味不同的是，母親鐘意吃鹹的口味，且特別喜歡吃帶骨食物，雞爪、鴨爪、豬腳都是她的「心頭好」。此外，俞阿花還喜歡每天小酌一杯。

雖已有101歲的高齡，但俞阿花至今一顆牙都未甩。（浙江日報）

身體方面，除了聽力不及從前、有輕微高血壓之外，當地醫生稱，俞阿花的心肺更像是70歲的狀態。值得注意的是，雖已有101歲的高齡，但俞阿花至今一顆牙都未甩。

據了解，俞阿花年輕的時候在瓶窯碼頭做搬運工，54歲退休、70多歲的時候又做起生意，還能背動過百斤的大米給人送貨到窯山上。俞阿花一共有5名子女、9名玄孫，是五世同堂的大家族。