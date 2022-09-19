台灣新竹縣長楊文科訪人瑞慶重陽　田馥甄百歲外公分享長壽秘訣

為慶九九重陽節，從9月13日開始新竹縣長楊文科接連探訪縣內多名百歲人瑞，楊文科今（19）日前往新豐鄉，拜訪藝人Hebe田馥甄100歲的外公宋增土，並致贈敬老禮品、敬老狀與金鎖片，與他們寒暄一番，祝福他們健康快樂。



新竹縣政府發布新聞稿表示，楊文科今天前往新豐鄉，宋增土開心接待客人，還特地帶著楊文科參觀兒子送他的組合屋，這是他的新天地，平常可以唱卡拉OK，自己還能開伙、洗澡，樣樣自己來，高興的和大家分享他長壽秘訣，每天吃飯八分飽，多吃青菜，少吃油，跟著天天開心協會上台比賽跳舞，生活快樂自在。

兒子宋鴻康說，爸爸以前教導他們要對人誠懇，以前在鐵路局工作6年，從小耳濡目染的他也考進鐵路局，擔任處長退休，秉持乘客安全為第一，如傳承父親精神；藝人田馥甄從小也跟爸爸感情非常好，家族有這麼優秀的歌手，爸爸相當開心，田馥甄也很孝順，時常回來看外公，大家都引以為傲。

宋鴻康說，爸爸養身之道就是心中無所求，對人不會斤斤計較，保持快樂的心情，每天還會小酌一小杯高粱，常運動走路，尤其從90歲開始參加天天開心協會，多次代表縣府參加全國競賽，替新竹縣爭取佳績；也常去瑞興社區關心獨居老人，協助發便當、量測體溫及血壓等，還與長者分享養身秘訣就是「人要快樂」

楊文科說，宋先生是有福報的人，育有6兒3女，曾當選模範父親，家庭和樂融融，宋先生一天到晚保持心情愉悅，還參與天天開心協會，與大家跳舞，展現活力，越跳越年輕，平日還在廟裡擔任志工，待人和善，透過身教教育孩子互助合作的重要，因此鄉親們也都很尊敬他。