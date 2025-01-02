背包太重！26歲男突發腦梗塞送院救治　醫生：頸部用力不當引致

江蘇一名26歲男子日前意外在機場出現腦梗塞徵狀，徵狀包括頭暈、看東西出現重影等。經醫生詳細檢查後發現男子患上腦梗塞，而腦梗塞竟是外力導致，判斷當時男子背著的背包太重，因肩膀與頸部形成拉扯，進而引發腦梗塞。



江蘇一名26歲男子日前意外在機場遭遇突發腦梗塞。（影片截圖）

經檢查，證實男子的右側小腦、腦幹梗塞，還有右側椎動脈夾層。（影片截圖）

經檢查，證實男子的右側小腦、腦幹梗塞，還有右側椎動脈夾層。（影片截圖）

經檢查，證實男子的右側小腦、腦幹梗塞，還有右側椎動脈夾層。（影片截圖）

根據內媒《星視頻》等報道，26歲的男子因到外地出差，回到江蘇徐州機場時突然覺得身體不適，不僅頭暈、看東西還出現重影，男子家人第一時間將他送往醫院。

經檢查，證實男子的右側小腦、腦幹梗塞，還有右側椎動脈夾層。

針對男子的病因，醫生指出，「他背了一個很重的包包，他自己估算得有將近30斤（15公公斤），背在肩上，和頸部形成了一個牽拉的力量。就有一次，他去扛這個包的時候，就感覺到這個地方很痛」。

醫生進一步補充，對於這位年輕的患者來說，外力的作用是關鍵因素。男子在身負重物時，因頸部用力不當，拖曳、轉動頸部的動作可能造成椎動脈血管內膜撕裂，進而引起後循環腦梗塞。

6症狀快就醫

醫生最後提醒，腦梗塞是重大疾病，一旦出現突發暈眩、口角歪斜、言語含糊、視物不清、肢體麻木無力、不聽使喚等情況，一定要及時就診，避免造成嚴重後果。