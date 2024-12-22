陝西長者發燒住院去世數小時才被發現　出事期間疑無醫護人員值守

陝西咸陽有長者因發燒住院，卻在去世4、5個小時後才被發現，家屬認為醫院存在過錯。12月21日，涉事醫院證實確有此事，正在協商處理。



《極目新聞》報道，知情人士稱，12月19日下午，其62歲的叔叔因感冒發燒被送往西安醫學專修學院武功附屬醫院（簡稱武功附屬醫院）就診，當日住院治療。當晚10時許，家屬詢問醫護人員是否需要留人陪伴，獲告知不需要後便離開，「當時我叔叔沒什麽異常」。

陝西有長者入住武功附屬醫院，離世4、5個小時後才被發現。（極目新聞）

知情人士稱，12月20日凌晨5時許，家屬獲告知患者去世。家屬與院方溝通時得悉，家屬離開醫院至患者出事期間，疑似沒有醫護人員值守；家屬曾提醒醫護人員，患者有心臟病史，「一系列檢查後，醫生讓先治療感冒發燒」。

知情人士表示，家屬認為醫院存在過錯，正在和醫院協商處理，轄區派出所已介入。

武功附屬醫院一名醫護人員稱，已有專人正在對接協商，並已上報衛健部門。武功附屬醫院一名副院長表示，醫院正在調查處理。

有家屬在涉事醫院披麻戴孝，在醫院樓道大廳燒紙錢。（影片截圖）

轄區派出所工作人員表示，派出所已接到關於此事的警情，目前公安機關只能出面調解，讓雙方協商，事件定性需由相關職能部門處理。

公開資料顯示，武功附屬醫院是一所集醫療、教學、預防、保健為一體的民營綜合性醫院，2019年通過國家二級等級醫院評審。