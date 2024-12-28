廣東創新「備份子宮」技術　助六次流產女子圓母親夢

廣州醫科大學附屬第三醫院（以下簡稱「廣醫三院」）近日成功運用「子宮內膜類器官培養技術」，幫助一名曾多次流產的女子成功懷孕並順利產下一名早產女嬰，創下國內外首例此類技術應用於復發性流產治療的紀錄。



《羊城晚報》報道，患者小娟（化名）七年內經歷六次流產，前期的基因檢測顯示胚胎無異常，但子宮內膜功能可能存在問題。為解決這一難題，廣醫三院醫療團隊結合廣東省產科重大疾病重點實驗室的科研成果，創新性地採用「子宮內膜類器官」技術，為小娟創造一個「備份子宮」。該技術透過體外培養小娟的子宮內膜組織，篩選出最佳藥物組合以優化內膜環境。

報道指出，根據類器官篩選結果，醫療團隊制定個性化治療方案，並對小娟進行三個月的藥物干預。今年年5月，小娟成功再次懷孕。在34周時，因胎兒宮內生長受限，醫療團隊選擇剖宮產方式順利迎接一名1770克的「小龍女」。

儘管寶寶早產，經過新生兒科悉心護理，母女最終健康出院。小娟表示，感謝醫護團隊的專業治療與心理支持，幫助她終於實現多年以來的母親夢。

廣醫三院專家表示，此次成功案例為不明原因復發性流產的治療提供了新思路。類器官技術的創新應用，不僅為子宮內膜疾病的個性化治療開啟新篇章，也為不孕症治療方案的優化帶來希望。