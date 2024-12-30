武當山藥王谷｢神醫｣判刑6年罰款千萬　醫館開診1個月15名患者死亡

內媒《新京報》此前報道，武漢一家名為藥王谷的中醫館號稱抗癌治癒率超80%，但開診一個月來就有15名患者去世，侯元祥正是藥王谷中醫館的總顧問。



12月30日，青島法院一審宣判，藥王谷「神醫」侯元祥以妨害藥品管理罪被判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣一千萬元。



藥王谷中醫館的總顧問。（@封面新聞）

藥王谷中醫館四合院西房張貼的治癌理論標語。（新京報）

藥王谷中醫館停車場內的宣傳牌。（新京報）

據《新京報》此前報道，武漢一家名為藥王谷的中醫館號稱有「抗癌大師」侯元祥的秘方藥，一種秘方可治百癌。但開診不到一個月，就診的患者中有15人去世，20人病情加重。其中1人服秘方藥十天後死亡，14人服藥後在一至六個月期間死亡。

2024年12月30日上午，山東省青島市黃島區人民法院一審公開宣判被告人侯元祥等人妨害藥品管理案，以妨害藥品管理罪分別判處被告人侯元祥有期徒刑六年，並處罰金人民幣一千萬元；判處被告人侯靜有期徒刑三年九個月，並處罰金人民幣八百萬元。

偽造學歷虛假宣傳

據青島法院消息，法院經審理查明，所謂「神醫」侯元祥原來是小學教師，並沒有中醫經歷，侯元祥與其女侯靜均未取得中醫醫師資格。

據介紹，侯元祥在2012 年至 2022 年間，購買「首席專家」「終身客座教授」等證書，還虛構學歷，稱自己畢業於國際醫科大學（斯里蘭卡），在網絡上進行宣傳，吸引了不少患癌病人就診。

患者家屬留存的所謂治癌秘方藥。（受訪者供圖/新京報）

侯元祥父女二人並未取得相關藥品批准證明文件、藥品經營許可證的情況下，私自熬製「抗癌1號」「抗癌2號」「野生心腦湯」等自命名中藥製劑，在山東多地銷售。其間，侯靜購入臨近保質期的中成藥丸，拆分後冒充自製藥丸與上述中藥製劑搭售。侯元祥的兒子、前女婿和妻子也參與其中。經查，被告涉案藥品銷售金額超過1千萬元。

位於武當山桑樹廟村的藥王谷中醫館。（新京報）

擾亂中醫藥管理秩序、妨害藥品管理

青島市黃島區人民法院經審理認為，被告人侯元祥等人是借中醫診療之名，行非法製售藥品之實，嚴重擾亂中醫藥管理秩序、損害中醫藥聲譽，具有嚴重的社會危害性。

侯元祥等人違反藥品管理法規，未取得藥品相關批准證明文件生產、銷售藥品，涉案藥品適應症、功能主治及成分不明，且涉案「抗癌」藥品系以危重病人為主要使用對象，足以嚴重危害人體健康，其行為均已構成刑法第一百四十二條之一規定的妨害藥品管理罪。