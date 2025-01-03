車厘子價格下跌　廣西街頭現10元2盒價格！網民羨慕：水果天堂

車厘子作為「水果貴族」，往年價格高企，今年卻因產量大豐收出現價格斷崖式下跌。10元（人民幣，下同）6斤芒果、10元5斤火龍果，廣西以往憑藉超低的水果價格，一直被視為可以實現「水果自由」的省份，近日當地更出現10元2盒的車厘子，引發不少網民羨慕，紛紛表示「來個廣西朋友給我寄點。」



廣西出現10元2盒的車厘子。（影片截圖）

廣西出現10元2盒的車厘子。（影片截圖）

廣西出現10元2盒的車厘子。（影片截圖）

廣西欽州一名男子，近日在網絡發布商販在街邊售賣10元2盒的車厘子，引發廣泛關注：

「我們這68元一斤。」

「絕對是真的，廣西是水果的天堂。」

「好羨慕廣西的朋友，已經實現水果自由了。」

「我需要一個廣西朋友讓我實現車厘子自由！」

「在桂林的一個橋頭，車厘子10塊2盒，草莓10塊8盒。」



上述男子表示，車厘子售價10元2盒是真實的，「不過盒子比較小，是平時大家熟知的裝藍莓的盒子的容量，一盒內大約十幾粒，也有大盒裝的車厘子，不過價格稍貴一些了。」

車厘子曾被稱為「水果界的愛馬仕」，甚至一度成為「吃不起」的代名詞，今年卻因原產地智利的大豐收而價格大跳水。

在內地，單J（J是等級劃分標準Jumbo的首字母，代表較大的意思，特指車厘子的直徑大小。單J代表的是果實直徑在26-28毫米之間的車厘子）規格的價格直接跳水到15元一斤，而2J、3J的車厘子價格也一跌到底，比剛上市時降了30%以上。

據智利水果出口商協會數據，2024-25產季的智利車厘子出口量預計將達到1.245億箱（每箱5公斤），按年增長50%，總出口量約62萬噸，創下歷史新高。與2023年因厄爾尼諾現象受影響的情況不同，2024年的氣候條件溫暖乾燥，為車厘子的生長提供了極佳的環境，導致產量大幅增加，品質也比往年更為優越。

車厘子價格大跌。（網上圖片）

車厘子價格大跌。（網上圖片）

車厘子價格大跌。（網上圖片）

為了快速清理庫存，智利出口商不得不加快出貨節奏，大量車厘子湧入國際市場。作為主要出口目的地的中國，市場供應量一時間遠超需求，價格隨之大幅下跌。

曾經，智利車厘子需要「坐飛機」空運到達，昂貴的運費讓其價格居高不下。今年，海運成為了運輸主力軍，大批車厘子選擇了「經濟艙」海運到港。數據顯示，海運成本比空運低了50%-70%，直接拉低了車厘子的到港價格。

除此之外，智利車厘子在中國市場的最大競爭對手，正是國產櫻桃。近年來，國產櫻桃的產業規模和技術水平不斷提升，不僅品質提高，還能憑「短運輸時間」和「新鮮采摘」的優勢吸引本地消費者。

數據顯示，2020年國產大櫻桃總產量為37萬噸，按年增長32.1%，而到2022年則已經超過130萬噸，與之相比，進口車厘子的市場便顯得有些冷清。