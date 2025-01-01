盒馬鮮生車厘子被爆以次充好　客服：供應商貼錯標籤

內媒《正在新聞》報道，內地不少網民反應盒馬鮮生購買的車厘子存在以次充好的情況，客服對此回應稱，是供應商未做仔細檢查，貼錯標籤導致。



內地不少網民反應盒馬鮮生購買的車厘子以次充好。（正在新聞）

報道指，有多名網友發帖表示稱，在盒馬購買的車厘子出現「以次充好」情況，英文標籤標註與中文標簽標註不符。

據介紹，上海一名楊女士於2024年12月27日購買了盒馬鮮生的「智利車厘子3J 2.5kg禮盒」，但收到貨之後，楊女士發現車厘子太小，懷疑並非是3J。拆開包裝後，盒子上的一個英文標籤則寫着「J」。

楊女士發現英文標籤寫的是J。（正在新聞）

據介紹，「J」是Jumbo的縮寫，用以評定車厘子果徑等級，等級越高代表果子越大，價格越貴。楊女士測量發現，買到的車厘子直徑不超過30毫米，未達到3J的等級要求。

楊女士測量發現買到的車厘子直徑不超過30毫米。（正在新聞）

投訴過後，盒馬為楊女士更換了4J的車厘子。客服於2024年12月31日回應稱，可能是供應商收到等級混發的車厘子時，沒有仔細檢查，貼錯了標籤導致的。

網民評論

「發現了就是貼錯，沒發現就繼續賣。」

「標籤貼錯價錢一定不會貼錯。」

「故意的還是不小心？」

「供應商貼錯，盒馬在商品入庫時以及上架前都沒抽查？」

「我也買了一盒一樣的，吃的時候也感覺沒3J，但盒子是寫的3J也就沒懷疑改標籤」

