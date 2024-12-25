全是血！哈爾濱冰雕現多個血印　遊客舔冰受傷　醫護教處理方法

台灣的前總統馬英九日前訪問黑龍江哈爾濱，對當地冰雪大世界中冰雕作品讚不絕口，還有不少遊客忍不住想「嚐鮮」，有大陸媒體報道一處冰雕上留有多處血印，推估是舔冰導致舌頭被粘住，硬拽後受傷。



大陸網絡近日流傳多段影片，在透明冰雕上留有多處鮮血紅印，還有頭髮被粘在冰上。一名拍攝者邊拍邊說「全是血，全是嘴唇印，這都舌頭冒的血」，還有人表示一開始以為冰雕被畫口紅印，走近一看大吃一驚「都是血」。

別貪一時得意，嘗試用舌頭「舔冰」！（按圖了解）



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相關影片引發網友熱議，直呼：

．「冰血大世界」

．「看着就疼」

．「年年都有的動作」

．「是真的會粘上，不要試了，唉…」

．「想起我小時候冬天舔鐵，簡直被定在那了」

．「但凡經歷過吃冰棒被凍住的教訓也不會去嘗試」

．「冰沒有味道，不要嘗試舔冰」



據《九派新聞》報道，網傳多段影片中，有一段實為今年1月發佈的舊片，然「血印」事件提醒舔冰行為十分危險，哈爾濱市第一醫院急診一名工作人員於12月23日受訪表示，一般都是外地人嘗試舔冰，本地人很少會舔，如果真被冰粘住不要生拉硬拽，可以嘗試用礦泉水慢慢澆冰使其融化，若出現流血、疼痛等情況，應及時就醫。

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