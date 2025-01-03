商場表演非物質遺產「火壺」出意外！整個甩飛向人群　活動即喊停

福建省福州市一家商場表演「火壺」，竟當場飛向人群！這家商場於12月月30日請來表演者演出「火壺」，豈料在揮舞過程中，突然鬆脫飛向人群，目擊者稱有人頭髮被燒，所幸沒有成造成嚴重傷亡。



即睇意外發生經過：（按圖了解）



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《大象新聞》報道，這家商場當天為炒熱氣氛，請來表演者演出「火壺」，根據現場影片顯示，一名身穿黑衣的表演者，手持燃燒「火壺」，不斷揮舞，現場有許多民眾圍觀。豈料表演到一半，表演者手上的「火壺」，突然鬆脫飛向人群，嚇得圍觀民眾連忙逃開，而這名表演者見狀，立即翻過阻隔圍欄上前查看。

報導引述目擊者表示，有人頭髮被燒，但所幸沒有人受傷，事發後商場緊急喊停這場表演，其他不願多做回應，僅表示若有詳細狀況會再發通告。

根據商場公告的表演資訊顯示，這場表演名為「非遺絕技·火壺表演」，原定於12月27日至1月1日舉行，根據內地媒體報道，「火壺」是中國國家級非物質文化遺産之一，表演者將燒好的木炭放入兩邊的鐵網，透過上下抖動鐵網，産生火花，曾在江西省婺源縣推出表演，吸引眾多遊客觀賞。

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