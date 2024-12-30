河北13歲初中生遭霸凌殺害案　3同學分別判無期、12年、不予刑罰

《新華社》消息，3月10日，河北邯鄲市13歲中一學生王子耀遭3名同班同學殺害埋屍。12月30日，河北省邯鄲市中級人民法院一審公開宣判，對被告人張某某以故意殺人罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；對被告人李某以故意殺人罪判處有期徒刑十二年；被告人馬某某依法不予刑事處罰。



據此前報道， 河北邯鄲市肥鄉區13歲中一學生王子耀，長期遭3名同班同學霸凌，並於3月10日被3人殺害，其遺體翌日在北高鎮張莊村一處蔬菜大棚內被人發現。

《新華社》消息，2024年12月30日，河北省邯鄲市中級人民法院一審公開宣判被告人張某某、李某、馬某某故意殺人一案，對被告人張某某以故意殺人罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；對被告人李某以故意殺人罪判處有期徒刑十二年；被告人馬某某依法不予刑事處罰。邯鄲市中級人民法院、邯鄲市人民檢察院提出司法建議、檢察建議，經專門教育指導委員會評估同意，相關公安機關和教育部門依法決定對馬某某進行專門矯治教育。

河北邯鄲市肥鄉區13歲的中一學生王子耀遭同班同學殺害。圖為案發現場。（紅星新聞）

法院經審理查明：被告人張某某、李某（均時年13周歲）與同班同學王某某（被害人，歿年13周歲）存在矛盾，經張某某提議，二人多次共謀殺害王某某後平分王某某錢財。張某某選定一廢棄蔬菜大棚為作案地點，並提前攜帶鐵鍬挖坑進行犯罪準備。

2024年3月10日下午，張某某將王某某騙出，因李某的電動自行車需置於被告人馬某某（時年13周歲）家充電，李某騎馬某某的電動自行車載馬某某，張某某騎自己的電動自行車載王某某，共同前往張某某事先選定的蔬菜大棚。途中，李某受張某某指使將二人欲殺害王某某一事告知馬某某。四人進入大棚後，張某某首先持鐵鍬動手並直接實施殺害王某某的行為，李某幫助控制王某某，馬某某見狀離開大棚。張某某、李某共同致王某某死亡後，將屍體掩埋。

網傳3名嫌疑人的圖片。（微博）

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三被告人騎電動自行車逃離現場，張某某將王某某手機微信賬戶中的錢轉入自己微信後與李某平分，將王某某手機卡取出指使馬某某砸毀，將手機交由李某扔棄。案發後，馬某某首先交代並指引公安人員找到埋屍現場。

河北省邯鄲市中級人民法院認為，被告人張某某、李某故意非法剝奪他人生命，其行為均已構成故意殺人罪。張某某、李某經預謀後將被害人王某某殺害並埋屍，手段特別殘忍，情節特別惡劣，作案時已滿十二周歲不滿十四周歲，依照《中華人民共和國刑法》第十七條第三款的規定，應當負刑事責任。

張某某提議殺人並糾集他人參與，提前進行犯罪準備，直接實施致被害人死亡的行為，是共同犯罪中罪責最為突出的主犯。李某積極參與預謀並實施殺人行為，事後與張某某平分贓款，在共同犯罪中亦為主犯，罪責小於張某某。

被告人馬某某在去作案現場途中得知被告人張某某、李某欲殺害王某某，並跟隨前往。在目睹實施殺人時，即離開現場，後幫助毀滅被害人的手機卡，參與了張某某、李某殺害王某某的共同犯罪。鑑於馬某某在共同故意殺人犯罪中，未參與犯罪預謀，未實施具體加害行為，依照《中華人民共和國刑法》第十七條第五款的規定，不予刑事處罰。相關公安機關和教育部門依法決定對馬某某進行專門矯治教育。