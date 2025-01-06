深圳灣豪宅爆炸後續過渡方案曝光　幕牆與電梯等設施仍修復中

據《南方都市報》報道，爆炸事故後，深圳灣悅府二期1棟目前幕牆、電梯及設備設施等更新和修復仍需一定時間，所以制定了過渡安置方案，分別為「現金過渡安置」與「酒店過渡安置」兩種。



有網民表示，爆炸衝擊波影響附近地標「春筍」。

有女住戶疑似在爆炸單位的陽台邊

據此前報道，12月11日下午，深圳灣悅府二期一個高層豪宅單位發生爆炸事件，事故造成1人死亡，網傳影片顯示一名坐在爆炸單位陽台邊的女性墮樓死亡。

據《南方都市報》1月6日報道，南山區「12.11」事故現場善後處置指揮部近日發文稱，深圳灣悅府二期1棟目前幕牆、電梯及設備設施等更新和修復仍需一定時間。指揮部為業主提供了「現金過渡安置」與「酒店過渡安置」兩種安置方案。

有網民表示，爆炸衝擊波影響附近地標「春筍」。

文件指，「現金過渡安置」將以市場評估機構提供的評估價格為參考標準，向簽約業主支付過渡安置費。1棟租金評估均價為225元/平方米/月（人民幣，下同），評估價低於均價的，按225元/平方米/月支付過渡安置費；評估價高於均價的，取兩家評估公司所評估價格的高值支付過渡安置費。不接受現金過渡安置的業主或租戶也可選擇入住深圳後海木棉花酒店。

文件補充，方案「堅持過渡安置與損害賠償補償相互區別又相互補充的原則」，此次過渡安置由南山區政府先行安排資金墊付，業主所主張的其他損失可循法律途徑予以解決。

業主安置方案。（南方都市報）