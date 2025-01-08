王星女友｢教科書式求救｣建功　專家點出關鍵3步　何謂黃金72小時?

內地年輕演員「星星」（原名王星）被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區獲救，引發全國關注。其中王星的女友嘉嘉在社交平台上發文求助，被網友認為是「上演了教科書式求救」，有內地反詐專家結合營救中出現的細節進行分析，點出本次營救行動的關鍵3步。



王星獲救。（網絡圖片）

王星（頭戴黑帽者）被移交泰國。（湄索警方供圖）

內媒《上游新聞》報道，從事多年反詐工作的反詐專家陳先生（化名）認為「王星女友上演了教科書式求救」的說法並不誇張，但王星知道被騙後進行的自救也非常重要。他結合營救中出現的一些細節進行了分析。

王星女友嘉嘉1月5日晚發微博，公布了她整理出的王星去泰國拍戲失聯的詳細過程。

1) 失聯後第一時間報警非常重要

王星女友嘉嘉1月5日晚發微博，公布了她整理出的王星去泰國拍戲失聯的詳細過程。按照她的描述，王星在1月3日12點發出求救信號後失聯。發現男友失聯，嘉嘉立即聯絡了上海警方、中國駐泰國大使館等相關方面尋求幫助。

陳先生表示：「在反詐工作中，有『黃金72小時』的說法，即在案件發生後的72小時是黃金救援時間，錯過了這個時間，失聯人員被運進了詐騙園區，再想營救就不好做了。所以王星女友在得知男友失聯後，第一時間進行了報警，並向相關方進行求助，這是非常重要的第一步。」

在嘉嘉介紹營救過程時，曾提到聯繫到王星的親弟弟，並在1月6日前往泰國進行求助，陳先生坦言：「這點尤其重要！在發現男友失聯後，王星女友第一時間找到了王星家人，並一起前往泰國曼谷，向當地警方和大使館求助，可以大大加速找尋的過程。」

王星發給女友自己的定位非常關鍵。

2) 沿途定位線索匯總幫助很大

陳先生分析稱：「王星和女友溝通交流時，留下1月3日從曼谷出發、一路向北到了緬甸妙瓦底附近的沿途定位及時間，這對營救是非常有幫助的。」

陳先生指：「遇到被人騙進園區的情況時，一定不能慌，也不要急於反抗，因為反抗容易吃虧；其次應第一時間和家人取得聯繫，讓家人悄悄跟進，儘量隨時發定位，在這點上王星的自救做得不錯，在手機被沒收前，一直和女友保持聯繫，留下了沿途定位，為營救提供了條件。」

同時陳先生也肯定了嘉嘉的資料整合能力：「王星女友條理清晰地梳理了王星失聯的前因後果，並將相關線索進行匯總，還將定位信息按照時間順序標注到了地圖上，這可以給警方收集沿途線索提供幫助。」

泰國湄索警察局公布了一張疑似王星的近照。

3) 上網發聲達到「眾人拾柴火焰高」效果

在男友失聯之後，嘉嘉第一時間發佈了微博，並標籤了王星參演電視劇合作過的演員以及相關明星，在龔俊、舒淇、馬天宇、趙一博、胡連馨等明星和大V轉發之後，衝上了微博熱搜第一。

有網友認為王星女友通過互聯網發聲，讓失聯事件成為當前熱點並引發各方關注，有助於本次營救。陳先生承認：「王星女友第一時間能想到通過網絡擴大事件影響，促成多方合作參與行動，的確對事件的圓滿解決起到了關鍵作用，畢竟事情發生在國外，如果不能發動所有可以利用的資源進行營救，可能錯過了黃金營救時間，就不好營救了。從效果來看，也的確是『眾人拾柴火焰高』，順利完成了本次跨國營救任務。」