電動單車「霸佔」觸覺引路帶　長沙視障者屢被擋路一怒之下全推倒

觸覺引路帶（內地稱盲道）是幫助視障人士安全行走的基本設施，但內地經常傳出盲道設計不合理，或被電動單車、共享單車佔道。

近日，湖南長沙一名視障人士將霸佔觸覺引路帶的電動單車全部推倒，引起廣泛關注。



影片顯示，視障人士手執白杖在觸覺引路帶上行走，但屢被佔道的電動單車擋路，他只能將多輛電動單車推倒。

湖南長沙一名視障人士將霸佔觸覺引路帶的電動單車全部推倒。（影片截圖）

湖南長沙一名視障人士將霸佔觸覺引路帶的電動單車全部推倒。（影片截圖）

湖南長沙一名視障人士將霸佔觸覺引路帶的電動單車全部推倒。（影片截圖）

拍片者稱，僅50米的觸覺引路帶上就有10輛電動單車佔道，「我從邊上路過，就聽見有盲人用拐杖探路的聲音，他走的路上有很多停車不規範的」。她表示。當地設置了不少盲道，但都被電動單車等障礙物佔據，呼籲大家能夠關注視障人士，「把盲道還給他們」。

內地《道路交通安全法》第三十四條規定，城市主要道路的人行道，應當按照規劃設置盲道。據2024年4月23日央視新聞頻道《東方時空》欄目顯示，目前全國約有1731萬視障人士使用觸覺引路帶出行。

湖南長沙一名視障人士將霸佔觸覺引路帶的電動單車全部推倒。（影片截圖）

湖南長沙一名視障人士將霸佔觸覺引路帶的電動單車全部推倒。（影片截圖）

湖南長沙一名視障人士將霸佔觸覺引路帶的電動單車全部推倒。（影片截圖）

《正觀新聞》報道，就「車輛等障礙物肆意占用盲道的行為該由哪個部門進行規範化管理和維護」的問題，長沙市城市管理局執法指導處工作人員回應稱，盲道管理分為很多種，電動車亂停佔用盲道的情況確實存在，若民眾發現此情況，可致電12345或區城管局反映，會有專人馬上處理。

工作人員稱，若是共享單車佔用盲道，工作人員會聯繫共享單車的企業撤走或重新擺放，若是個人行為，城管局則會幫忙整理，將單車放在非盲道的規定停車區域，「每個人的素質不同，這取決於大家的自覺，如果我們的工作人員發現了這種情況，都會進行規範」。