傳38歲港女流浪深圳拖喼瞓街逾1年　網友曝竟為物理學家？

近日，一段關於一名身穿紅色外套和短裙的香港女子在深圳街頭流浪的影片在「小紅書」上迅速傳播。這名女子自稱38歲，表示自己是香港人，已在深圳流浪逾一年，經常在公園和火車站過夜，每月生活費在2000至3000元之間。她的遭遇引起了網民的廣泛關注和同情，但也引發了一些懷疑和討論，更有自稱認識事主的網友稱她曾為物理學家，是高學歷人士。



該影片由小紅書博主「星星之火照亮前方」發布，記錄了博主在深圳布吉遇到這位流浪女子的情況。片中，該女子披頭散髮，頭戴髮箍和眼鏡，獨自拖著行李箱等，欲在小食檔前欲購買食物。博主試圖幫助她，經過一番努力後，她終於接受了提供的食物和金錢。

女子披頭散髮拖著行李箱等，欲在小食檔前欲購買食物。（影片截圖）

該女子在訪談中透露，她出生於深圳羅湖，後來移居香港，現已在深圳生活了一年多。根據周圍朋友的說法，她是一名高學歷的知識分子，但因情感困擾無法自拔。

在隨後的交談中，得知女子名叫黎X桃，她提到提到自己的後父已經去世，而弟弟失聯。她在羅湖出生後搬到笋崗村，現今在深圳無固定住所，自去年從香港來到這裏以來一直在公園或火車站過夜，天冷時則躲進人行隧道避寒。

女子向博主展示自己流連的地方。（影片截圖）

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她表示，自己每月的生活費大約為2000至3000元。博主還提到，當地一位串燒店的老闆認為她可能精神受到刺激，並希望通過自媒體找到她的家人，促成重聚。

影片吸引了大量網民留言，除了同情也有質疑聲音。一些網民注意到，女子的外貌與一年多前網傳的「布吉流浪小姐姐」相似，後者也被認為是香港人。據網友分享2023年12月所拍的相片，該女也是穿著紅衣灰短裙，打扮與影片中的完全相同。據內媒報道，深圳市龍崗民政局同布吉街道已提供救助，為「布吉流浪小姐姐」提供食物、棉被、棉衣等物資，還稱在各方幫助下，她已於2023年12月20日晚安全返回原籍地。

「布吉流浪小姐姐」打扮與女事主相似。（小紅書）

一位網友更表示曾在香港見過女子，稱她之前住在荃灣，就在他家附近，以前天天見到她坐在樓下麥當勞門口喝啤酒，身上還有濕疹。不過他表示，自己已經很久沒見到女子了。另也有網友表示以前經常在屯門看見她，外表同樣是有嚴重濕疹，且常常喝啤酒；更有網友稱1月2日晚在朗豪坊見到女子，當時她坐在街邊角落，但好在當時香港還不算太冷。

有人認為她可能精神受到刺激，並希望通過自媒體找到她的家人，促成重聚。（影片截圖）

此外，博主還引用了一名自稱為瑪嘉烈醫院醫生的網友的留言，該網友表示自己是這名女子的前男同學，並透露她曾是一名物理學家。不過，當博主回覆該留言時，該網友卻未作回應，反而將留言刪除。