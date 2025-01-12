江蘇漢全身95％燒傷　22歲女取頭皮救父：輕微痛感，已準備好再取

去年12月底，江蘇泰州的劉先生意外燒傷，其22歲女兒為救父，決定讓醫生取下全部頭皮用於父親的植皮手術。她表示，頭部現在有輕微痛感，但已做好再次為父親取皮的準備。



《極目新聞》報道，2024年12月27日，劉先生不幸被燒傷，全身深二度和三度燒傷面積達95%，屬特重度燒傷。近日，其女兒接受了頭皮取皮手術，用於劉先生的植皮手術。

南京醫科大學附屬泰州人民醫院燒傷整形科工作人員介紹，劉先生此前已接受兩次植皮手術，使用的是其他物料，本次手術是第一次使用劉女士的頭皮。劉女士在手術前是滿頭長髮，現在已剃光頭，頭上包著紗布。

江蘇的劉先意外燒傷，其22歲女兒為救父，決定讓醫生取下全部頭皮用於父親的植皮手術。（杭州日報）

該院燒傷整形科主任紀賡介紹，劉女士的取皮手術緊接劉先生的植皮手術，本次案例屬於近親獻皮，移植到患者雙下肢。手術中不僅使用了患者女兒的頭皮，也使用了他自身的頭皮，「只有這樣，親屬植入的皮膚才有可能存活一部分」。目前，劉先生的病情穩定。

1月11日，劉女士介紹，醫生在取皮手術時為她麻醉，現時頭部只有輕微的痛感。父親因意外燒傷，目前恢復進度良好，未來有可能還需要她的頭皮進行植皮，她已做好再次取皮的準備。她又稱，此前父親治療使用的血漿也不夠用，後來有不少愛心人士去捐血，目前暫時夠用。

醫生在病房內為取皮手術後的劉女士檢查。（微泰州）

國內某三甲醫院普外科主治醫生徐先生稱，大面積燒傷病人植皮時，由於沒有正常皮膚可取，一般會取頭皮，小面積燒傷病人植皮，一般會取大腿內側。為減少排斥反應，一般是取用病人自己的頭皮，再次是近親屬，再其次是用其他異體皮代替。取整個頭皮一般是一片一片取，約一星期後可以再取，取皮深度一般到真皮層，會有明顯痛感。