深圳馬虎客的士遺落價值120萬黃金與首飾　司機好心送回獲大讚

據《南方都市報》報道，11月21日下午，深圳羅湖一位乘客打的士時將價值120萬金條與黃金首飾遺落在了的士上，一個小時後才發現黃金丟失。而司機也在發現乘客遺落黃金後物歸原主，並表示這是他的職業素養。



深圳馬虎客的士遺失價值120萬金條與首飾。（南方都市報）

深圳馬虎客的士遺失價值120萬金條與首飾。（讀特新聞）

據報道，事發於11月21日下午，深圳的查先生和同事打的去往橫崗工廠，下車時不慎將一個裝有120萬金條與黃金首飾的袋子遺落在的士上。

事發一個多小時後，查先生才發現黃金遺失，他通過支付記錄聯繫上的士司機，詢問黃金的下落。司機徐先生稱，當時他尚未留意到查先生留下的物品，而有乘客說後座下有個黑色的袋子時，他正好接到了查先生尋找失物的電話。

深圳馬虎客的士遺失價值120萬金條與首飾。（讀特新聞）

深圳馬虎客的士遺失價值120萬金條與首飾。（南方都市報）

因為丟失物品數額較大，司機選擇報警處理，在警方確認對方身份後將物品歸還。查先生連連表示感謝，司機則稱拾金不昧是應有的職業素養。