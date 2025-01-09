佛山女突失語無法動彈　120調度員憑敲擊聲確認患者定位成功救助

佛山市醫療急救指揮中心（下稱「佛山120」）調度員王蘭蘭，日前接到一名失語患者的求助，由於對方只能傳出呻吟聲，未能用言語說出準確位置，王蘭蘭便通過患者的敲擊聲回應，確認對方的所在位置，成功讓救護車在10分鐘內到場救治患者。



事發於1月6日凌晨4時許，電話接通後，王蘭蘭反覆詢問對方是否需要救護車，但對方只傳來呻吟聲。雖然每天都會接到很多無聲的騷擾電話，但王蘭蘭意識到此來電不尋常，於是思索片刻便詢問「你現在是不是不能說話？如果是的話，你敲兩下麥吧」，電話立即傳來「咚、咚」兩聲。

失語患者被接上救護車救治。（微信公眾號＠健康廣東）

由於無法確定求助者所在的樓棟和門牌號，王蘭蘭便引導對方用敲擊聲代替言語，「你在幾座的話就敲幾下耳機」，並最終確認求助者的詳細地址，第一時間派出救護車，同時聯動公安110協助。

在救護車前往現場期間，王蘭蘭始終與求助者保持通話，她一邊安撫對方情緒，一邊密切關注救護團隊的動向。10分鐘後，救護車到達現場，求助者成功獲救。

據介紹，22歲的女求助者因突發失語及運動功能障礙，只能發出陣陣呻吟、敲擊聲，但王蘭蘭憑藉含糊的信號位置，引導對方通過敲擊聲確認事發地址與基本情況。

佛山市醫療急救指揮中心調度員王蘭蘭，通過失語患者的敲擊聲，確認對方的所在位置，成功讓救護車在10分鐘內到場救治。（微信公眾號＠健康廣東）

網民睇法：

很棒的很優秀的

為機智又專業的120接線員點讚

要給佛山120調度員加薪呀！

機智又漂亮，聽她說話猶如天使降臨

這就叫人美心善又專業

太棒了 願人人都有這樣的一份愛心、細心和認真敬業的精神！

人真善，真美，職業精神

突然想起之前一個新聞，是有個大學生在宿舍打120好像，那個接線員一直問她具體地址還說她怎麽能不知道之類的話，最後耽誤時間了吧人沒了，真的太慘了，這種工作態度真的應該抓典型當案例用

