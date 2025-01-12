公路緊鄰懸崖　貨車司機下雪天誤入山路嚇哭　重慶大哥仗義相助

山東貨車司機李師傅日前送貨到重慶後回程，導航卻帶他走盤山公路，開車到半山腰更開始下雪，由於車路旁邊是幾百米的懸崖，李師傅不敢開車被嚇哭，路過的重慶大哥張林聰果斷伸出援手，幫他將貨車駕駛到安全地帶。



《上游新聞》報道，熱心助人的張林聰今年43歲，是一名做防水施工的勞動者。1月10日下午，他和兩位好友到城口縣白屏鄉大巴山的青草坪看雪景，下山時遇到被困在盤山公路上的李師傅，「當時我們準備回家，結果在半山腰遇到了一個小貨車，從車門的噴漆來看，貨車來自山東省濟南市歷城區。貨車司機說不敢開了，我們就下車詢問怎麽回事」。

李師傅介紹，當日送貨到重慶後準備返程，導航卻將他帶到山上，他平日不常走山路，開車到山腳時沒發現下雪，等開到半山腰才發現路上有雪，盤山公路外是300米高的懸崖，自己便有點慌。

李師傅被導航帶到盤山公路，由於山上下雪，車路旁邊是幾百米的懸崖，他不敢開車被嚇哭。（影片截圖）

李師傅被導航帶到盤山公路，由於山上下雪，車路旁邊是幾百米的懸崖，他不敢開車被嚇哭。（影片截圖）

李師傅被導航帶到盤山公路，由於山上下雪，車路旁邊是幾百米的懸崖，他不敢開車被嚇哭。（影片截圖）

得知李師傅的困難後，張林聰果斷伸出援手，他先幫李師傅的貨車調頭，在得知對方開車下山仍有顧慮後，就直接讓李師傅乘坐好友的車輛，他則駕駛貨車下山，最終順利將貨車開到安全地帶。

當時與張林聰同行的好友紀錄了幫助李師傅的過程・他表示，當時拍片主要是想做個記錄，「萬一有點磕磕碰碰也有證據。那個司機年紀有點大，當時情緒都有點崩潰了，因為當時山上幾乎沒什麽車上來」。

得知李師傅的困難後，張林聰果斷伸出援手，幫對方駕駛貨車下山。（影片截圖）

得知李師傅的困難後，張林聰果斷伸出援手，幫對方駕駛貨車下山。（影片截圖）

得知李師傅的困難後，張林聰果斷伸出援手，幫對方駕駛貨車下山。（影片截圖）

對於為何有勇氣在下雪的山路開貨車，原來張林聰曾經是貨車司機，近幾年才轉行，「我也不是冒險蠻幹。雖說幾年沒開貨車了，但技術都還在」。

至於在人煙稀少的山路上，對陌生人施以援手，會否擔心有其他風險，張林聰則表示「都說重慶人耿直，我也比較樂於助人。2008年在福建打工的時候，還救過落水的女孩子。這次在山上遇到外地司機，也沒其他人能幫忙，我還比較年輕，也相信自己的技術，所以就出手了」。