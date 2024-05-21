江西3歲聽障男童遺失人工耳蝸　好心人接力搜索69小時後終尋回

江西南昌3歲聽障男童軒軒，近日不慎遺失了人工耳蝸，但在康復中心的老師、巴士司機等人的幫助下，經過69小時大搜尋，終於在巴士站附近尋回。



軒軒患有先天性聽力障礙，平日需配戴人工耳蝸，每天都要到康復中心做訓練。4月14日，軒軒與母親、祖母乘坐巴士到康復中心，但3人下車後，母親發現軒軒左耳的人工耳蝸消失了。

當時，軒軒母親以為人工耳蝸遺在巴士上，便立即到巴士總站詢問司機，巴士公司亦從中協助翻查閉路電視紀錄，但因為車站人多，且軒軒身型細小，單憑影片難以看出他下車時有否配戴人工耳蝸，司機亦未能在車上尋回耳蝸。

據介紹，軒軒今年3月才戴上價值6.3萬元（人民幣，下同）的人工耳蝸新機，家中難以負擔更換新耳蝸的費用，「丟了就着急，它是相當於是他一個耳朵的存在了」。

康復中心的老師得悉後，立即在網上發佈尋物啟事。巴士公司也加入尋物行列，幫忙翻查更多閉路電視紀錄，反覆對比觀看，確認人工耳蝸外機沒有遺在巴士上，「我們在反覆觀看視頻過程中，發現在下車的時候，孩子的耳蝸已經鬆動掉在左手臂上」。

+ 3

搜索範圍進一步縮小，大家按照軒軒下車後的行動路線仔細尋找。經過多方連續69小時的接力搜索，最終在巴士站台附近的綠化帶中尋回人工耳蝸。

軒軒母親向各位好心人表示感謝，又稱當時尋回人工耳蝸一刻有如釋重負的感覺，「很高興孩子又可以聽到聲音了」。