慈父雪天架設高壓電纜　努力賺錢為兒治病：用肩膀為他撐起一片天

高空工作尤為危險，在惡劣天氣下工作更是難上加難。

近日，四川涼山高空工作者向日木在冰天雪地架設特高壓線的影片引起網民關注，背後更有一個感人至深的父愛故事。原來，向日木3歲的幼子患有血小板功能障礙，3年間已花費逾30萬元（人民幣，下同）治療。儘管工作辛苦，向日木表示只要還能堅持，就會為孩子爭取每一個可能，「因為我是他的父親，我要用我的肩膀為他撐起一片天」。



《紅星新聞》報道，今年32歲的向日木是涼山鹽源縣梅雨鎮人，是一名高壓線路架設工人。他介紹，網傳影片拍攝於2024年11月底，當時他和工友正在四川甘孜康定架設川渝特高壓線，卻遇上大雪天氣，為了盡快趕完工期，他們下雪天也在工作，「當天，雪下得不算大，主要是結冰嚴重，空中的高壓線都凍成了『冰棍』，戴著手套都能感覺到那種刺骨的冷」。

向日木在冰天雪地架設特高壓線。（紅星新聞）

向日木稱，當日他在特高壓線翻過甘孜折多山的路上，海拔大約有3800米，由於下雪關係，站在高壓線上的他只看到周圍是白茫茫一片，「其實，高壓線離地面大約有八九十米高，鐵塔的塔腳下面還有上百米高的懸崖。因為下雪天容易打滑，所以我把安全繩拴在腰上，趴在高壓線上倒退著前行」。

川渝特高壓交流工程西起四川甘孜，途經雅安、眉山等8個地、市、區，一路穿越貢嘎雪山、折多山、瓦屋山等崇山峻嶺，路徑全長600多公里，最高處海拔接近4800米，也是目前世界上海拔最高的特高壓交流工程。

川渝特高壓交流工程投運後，中國西南電網的主網架電壓等級從500千伏提升到1000千伏，每年最大可從川西等地向四川、重慶負荷中心輸送清潔電能350億千瓦時，相當於近1000萬戶家庭一年的生活用電量。

向日木在冰天雪地架設特高壓線。他表示，當天沒有下大雪，但結冰嚴重，「空中的高壓線都凍成了『冰棍』，戴著手套都能感覺到那種刺骨的冷」。（紅星新聞）

向日木在冰天雪地架設特高壓線。他介紹，因為下雪天容易打滑，所以他將安全繩拴在腰上，趴在高壓線上倒退著前行。（紅星新聞）

向日木從事高壓線路架設工作11年，走遍了大半個中國，「第一次爬上鐵塔，還有一些害怕。但是，現在已經不怕了，就像在高空『走鋼絲』一樣」。

他介紹，高壓線架設往往在高山峽谷，經常會遇到冰雪等極端天氣，工作環境比較惡劣，但與其他工作相比，架設高壓線的工資較高，每個月能賺過萬元，「但這個工作非常危險，可以說是用命換來的」。

不過，危險的背後卻有一個感人至深故事。向日木與妻子育有兩子，但因長年累月在外工作，錯失了孩子們的成長點滴，3歲的幼子更被查出血小板功能障礙，經常流鼻血要到醫院治療，3年間已花費逾30萬元治療，「雖然這份工作辛苦，但是一年能掙10多萬元，勉強能支撐起孩子的治療費用」。

向日木3歲的幼子被查出血小板功能障礙，經常流鼻血要到醫院治療。（紅星新聞）

向日木稱，自己文化不高，只能靠苦力來維持家庭開支，每天工作近13小時。由於在山上工作，手機訊號難以覆蓋，平日也無法用手機上網，吃晚飯後只能睡覺，也不知道有很多人關注他的工作，「我很少上網刷視頻，主要是每天很忙，也很累」。

向日木表示，目前只想努力賺錢為兒子治病，即使工作再苦再累，他只要想到能為兒子多爭取一份治療的機會，每天的工作就會充滿力量，「架高壓線是體力活，也不清楚身體還能幹多久，只要我還能堅持，就會為孩子爭取每一個可能，因為我是他的父親，我要用我的肩膀為他撐起一片天」。