「兒子被拐33年」媽媽從未放棄尋找　今奇蹟團聚還獲送禮物

四川省一名賴姓女子生下三胎後，因家庭原因，將孩子寄養在丈夫朋友家，誰知2個月後得知孩子竟被偷了。33年後的今天（31日），她終於奇蹟般與當年被偷的孩子團圓。



據《紅星新聞》31日報道，賴女33年前生下的三寶蔣姓男子如今生活在河北省，他的家中有一個姐姐和一個弟弟是養父母親生，養父母亦對他視如己出。蔣男在十幾歲時意外得知自己並非父母親生，而親生父母的唯一線索就是「在四川」，為此他決心尋親，並受到養父母一家的支持。

認親儀式上，蔣男送給母親的禮物是圍巾，寓意「緊緊拴住媽媽不離開」。（紅星新聞）

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在經歷十多年尋親後，蔣男終於在今年10月獲得進展：他的親生母親賴女30多年從未放棄尋子，在四川省綿陽市三台縣警方協助下，透過公安部打拐系統確認與他係母子關係。

據賴女受訪時稱，她的亡夫生前是一名打石匠師，當年因為家庭原因，生下三寶後將他寄養在自家幾公里外的丈夫朋友家，但2個月後夫妻去接孩子回家時，被朋友告知孩子被偷了，只剩下幾塊尿片，那一刻她心碎了，感覺天都塌了，從此踏上漫漫尋子路。直到今年11月22日，她終於接到警方通知，確認找到的蔣男就是她的兒子。

據報道，31日，在四川綿陽舉辦的認親儀式現場，蔣男與親生母親賴女及他的姐姐、哥哥激動團聚：「媽媽，我想你們！」「兒子，媽媽對不起你！」

賴女表示：

小兒子丟失，我心中一直內疚。

認親儀式上，蔣男送給母親的禮物是圍巾，寓意「緊緊拴住媽媽不離開」，而賴女送給兒子的禮物是手錶，讓兒子看到時間，隨時回家看看。賴女至今還保留著小兒子當年的小衣服，令後者看到後哭了。

蔣男表示，不管當年因何原因與親生父母失散，現在都不重要，重要的是現在一家人團聚了，唯一遺憾的是他的親生父親已經去世。他表示未來打算河北、四川兩邊跑，親生母親和養父母兩邊都會照顧到。

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