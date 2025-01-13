深圳按摩店9元優惠套餐設27項要求惹議　｢香港人｣也是條件之一？

據內媒《現代快報》報道，深圳一家按摩店推出針對女客的9元優惠套餐，但需要滿足商家列出的27項條件之一才能享受該優惠，條件包括港澳戶籍、騰訊或華為正式員工、奧迪車主等，事件引發爭議。



深圳按摩店9元優惠套餐設27項要求惹議。（現代快報）

報道指，有網民購買了深圳一家按摩店的「9元全身80分鐘經絡疏通+排毒」優惠套餐，但購買後才發現商家列出了27項條件。

涉事店家設置的27項條件。（現代快報）

據介紹，店家標明，只有使用者（僅限女士）滿足列出的任意一條才可享受此優惠套餐。條件包括不限於：1.擁有香港或澳門戶籍。2.騰訊或華為正式員工。3.奧迪或寶馬或保時捷車主本人。4.擁有國內鑽石信用卡。5.法語等級B1及以上。6.英語專業八級7.抖音擁有50萬以上粉絲。8.藝術領域有很深的造詣或成就。9.股權公司董事……

店家還在這些條件下補充了「以上沒有符合的請繼續努力，2025加油！」「努力，不是為了要感動誰，也不是要做給哪個人看，而是要讓自己隨時有能力跳出自己厭惡的圈子，並擁有選擇的權力，用自己喜歡的方式過一生！」

按摩示意圖。（視覺中國）

事件引發爭議，有網民表示只是一種營銷策略：「因為這些人肯定都是有錢的，後面商家會想方設法讓你消費」「真正有這些的都是有錢人，誰還在乎9塊啊」「營銷理念有毛病，估計過不幾天就倒閉了。有錢人不會來這種店消費，掉身價。」

據《現代快報》報道，涉事按摩店職員回應稱：「我們這個項目不是針對普通人的，設置這個門檻主要是為來深圳的優秀女士考慮的。需要證明你在深圳是非常優秀的女士，才可以享受這個服務。」